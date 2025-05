Oficial, el Barça li roba al Chelsea un fitxatge avalat pel pare de Lamine Yamal

Mounir Nasraoui, pare de Lamine Yamal, s'ha convertit en un dels grans protagonistes de les darreres hores al Barça. El seu fill Lamine acaba de renovar amb el Barça fins al 2031 i, per si no fos prou, ha pogut avalar un nou fitxatge del club culer, que dirà adeu al Chelsea. Mounir Nasraoui no és agent, però en aquesta ocasió s'ha vestit de gala perquè el Barça tanqui un fitxatge vingut del Chelsea: tancat gràcies al pare de Lamine Yamal.

Oficial, el Barça li roba al Chelsea, fitxatge avalat pel pare de Lamine Yamal

Adeu Chelsea, el pare de Lamine Yamal se l'enduu al Barça

Quin futbolista arribaria al Barça avalat per Mounir Nasraoui? Doncs fem referència a Adam Aznou, lateral esquerre del Bayern i amic de Yamal, qui té una oferta per ser culer. Aznou ha jugat cedit al Real Valladolid i té una oferta del Chelsea, tot i que el pare de Lamine Yamal vol que el Barça el fitxi perquè jugui amb Lamine.

Barça i Mounir en parlaran, encara que tot sembla indicar que Aznou agrada i que, per tant, arribarà per ser recanvi d'Alejandro Balde al carril esquerre del FC Barcelona.