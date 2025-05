El desig de Pablo Torre es decideix aquest cap de setmana: el seu futur depèn de 90 minuts

La temporada de Pablo Torre ha estat molt limitada en oportunitats. El jove mitjapunta amb prou feines ha disputat uns pocs minuts al llarg del curs. Això reflecteix la clara manca de confiança que Hansi Flick té en les seves capacitats per al primer equip.

La poca presència de Pablo Torre al camp contrasta amb el seu potencial, àmpliament reconegut des de les seves etapes juvenils. Tot i el seu talent indiscutible, la competència a la medul·lar del Barça ha deixat poc espai perquè brilli. El seu protagonisme ha estat marginal i això ha obert la porta a la seva sortida

La sortida de Pablo Torre: cedit o adeu definitiu?

Al Barça, la continuïtat de Pablo Torre no està garantida El club no veu un lloc clar per a ell a la plantilla actual. Tanmateix, Joan Laporta no vol desprendre's definitivament del jugador.

L'opció més probable és que renovi per posteriorment marxar cedit i créixer fora del Camp Nou. Pablo Torre necessita minuts i confiança i el club entén que en altres equips pot obtenir-los. Això sí, la venda està descartada: el Barça prefereix mantenir els seus drets i esperar que es converteixi en un futbolista de primer nivell.

Pablo Torre té un destí somiat: tornar al Racing de Santander

Pablo Torre té un destí preferit per al seu pròxim pas: el Racing de Santander El club càntabre podria ser la casa on pugui consolidar-se i demostrar tot el seu valor. Però perquè això sigui possible, el Racing ha d'assegurar el seu ascens a Primera Divisió

Aquest cap de setmana, el Racing de Santander juga un partit crucial. S'enfronta a un rival directe com el Granada, a qui només supera per tres punts en la lluita pel playoff d'ascens. En 90 minuts es decidirà si el somni de Pablo Torre de tornar a casa s'apropa o s'allunya

Partit decisiu per al Racing i el futur de Pablo Torre

L'enfrontament que disputarà el Racing no només és clau per a l'entitat, sinó també per al futur de Pablo Torre. El club càntabre necessita sumar punts per assegurar la seva plaça a la fase d'ascens. L'afició està il·lusionada i conscient de la importància del xoc.

Si el Racing aconsegueix l'objectiu, Pablo Torre tindrà l'oportunitat de tornar a un equip que representa la seva ciutat i on podrà tenir protagonisme. En canvi, si no aconsegueix classificar-se, caldrà buscar altres opcions per al jugador. El final de temporada marca l'inici d'un estiu amb decisions importants per al Barça i Pablo Torre