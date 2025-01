Oficial! La Copa del Rei fa tremolar Joan Laporta, el Barça ja coneix el seu rival

El Barça de Joan Laporta es troba a l'Aràbia per jugar, aquest mateix dimecres, les semifinals de la Supercopa d'Espanya contra l'Athletic Club de Nico Williams i Ernesto Valverde. L'actualitat a Can Barça no cessa i, a més de disputar aquesta competició organitzada per la RFEF, el Barça ja sap contra qui jugarà els vuitens de la Copa del Rei. Serà contra el Real Betis Balompié, que ha accedit als vuitens de final de la competició copera després de superar (0-1) l'Osca.

El Barça, per la seva banda, va accedir als vuitens de final de Copa del Rei després de superar àmpliament (0-4) la UD Barbastro, equip que competeix a Segona Federació (2RFEF). El Barça es troba a l'Aràbia disputant la Supercopa d'Espanya i, en cas de caure derrotat a les semifinals, disputaria els vuitens de final de la Copa el pròxim dimarts. En cas que el Barça superi l'Athletic i, per tant, jugui la final de la Supercopa, el partit de vuitens de final de Copa seria el dimecres a Montjuïc.

El Barça rebrà el Real Betis a Montjuïc en una eliminatòria de vuitens de final que, com ja és habitual, es disputarà a partit únic. El duel es disputarà, llevat de sorpresa, el 14, 15 o 16 de gener de 2025. Barça i Real Betis s'han enfrontat en diverses ocasions a la Copa del Rei: el club culer ha passat en 5 de les 9 ocasions que s'han trobat.

Oficial! La Copa del Rei posa a tremolar Joan Laporta, el Barça ja coneix el seu rival

Hi ha nou precedents d'enfrontaments entre Barça i Betis a la Copa, amb quatre classificacions del Betis i cinc del Barça. L'últim enfrontament entre ambdós a Copa del Rei va ser a la temporada 2010-11, amb el Betis a Segona Divisió. El Barça va golejar 5-0 a l'anada disputada al Camp Nou i, a la tornada, el Betis va superar els culers (1-3).

El secretari tècnic del Betis, Álvaro Ladrón de Guevara, ha estat el primer encarregat andalús a valorar l'emparellament des del club verd-i-blanc. "Esperem un partit molt difícil. És un equip amb tradició en la competició al qual li agrada arribar lluny a la Copa i intentar guanyar-la", ha explicat durant el transcurs del sorteig de Copa del Rei (RFEF).