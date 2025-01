Alexia Putellas, clau per al fitxatge estrella del Barça Femení: 'No és casuali...'

Alexia Putellas, capitana del Barça Femení, és molt més que una futbolista excepcional. És el cor d'un equip que ha dominat el futbol europeu en els últims anys. El seu lideratge destaca tant al camp, amb la seva visió i tècnica, com fora d'ell, guiant i unint l'equip.

La relació entre Alexia Putellas i el Barça és simbiòtica: l'equip la necessita tant com ella necessita el club. Aquesta connexió profunda és motiu d'orgull per a l'afició culé, que reconeix en Alexia una figura única en la història del futbol femení.

Una doble Pilota d'Or que inspira

Haver guanyat la Pilota d'Or en dues ocasions consecutives no ha fet més que reforçar el seu estatus com una de les millors futbolistes de tots els temps.

Però Alexia Putellas no només destaca pel seu talent, sinó també per la seva capacitat per inspirar a aquells que l'envolten. Les seves companyes, tant les veteranes com les acabades d'arribar, coincideixen a lloar la seva qualitat humana i la seva habilitat per fer equip.

Un exemple recent d'això el va oferir Ewa Pajor, el fitxatge estrella del Barça Femení per a aquesta temporada. La davantera polonesa, que se sent plenament integrada a l'equip, va reconèixer públicament la importància d'Alexia en la seva adaptació.

L'influència d'Alexia en Ewa Pajor

Ewa Pajor va arribar a Barcelona amb la missió d'aportar gols i qualitat a l'atac blaugrana. No obstant això, el que no esperava era trobar-se amb una figura com Alexia Putellas. En una entrevista per a Foot Truck TV, Pajor es va rendir davant la seva companya:

"No és casualitat que li diguin ‘La Reina’. Al camp, ella veu les coses abans que les altres. Estic molt impressionada amb la seva visió del joc".

A més va afegir: "Hi va haver un moment en un partit en què em va assenyalar un moviment després d'una triangulació i em va dir: ‘Jo podria jugar amb tu allà perquè et vaig veure abans’. Alexia és increïble, especialment amb la seva cama esquerra, que és quelcom fora del comú”.

La connexió entre ambdues futbolistes ja es nota al camp. Pajor ha començat a demostrar el seu valor amb gols importants, i molt del seu èxit es deu a la capacitat d'Alexia per anticipar-se i llegir el joc com ningú.

Una líder única

El sobrenom de "La Reina" no és casualitat. Alexia Putellas combina talent, lideratge i visió per portar el Barça Femení al més alt. La seva presència eleva el nivell de l'equip i fomenta un ambient de confiança que ajuda a jugadores com Pajor a destacar des de l'inici.

El Barça Femení té motius de sobra per sentir-se orgullós de comptar amb Alexia a les seves files. Amb ella com a guia, el futur de l'equip promet estar ple d'èxits. Com bé diuen les seves companyes, Alexia és única, i la seva influència seguirà marcant la diferència dins i fora del terreny de joc.