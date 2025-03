Adeu definitiu a Iñaki Peña: el Barça vigila 3 porters TOP per a l'any que ve

La lesió de llarga durada soferta pel porter titular del Barça ha tingut un impacte significatiu en l'equip. Ter Stegen, indiscutible sota pals, va sofrir una greu lesió de genoll amb una ruptura completa del tendó rotulià. Aquesta lesió l'ha deixat fora de la competició tot el que resta de la present temporada.

Iñaki Peña, etern suplent de l'alemany, veia el seu somni fet realitat: la desgraciada lesió del seu company li oferia la possibilitat de ser titular. El '13' va rebutjar sortir del Barça l'estiu passat, ofertes no li faltaven, Betis i Sevilla es van interessar per ell. No obstant això, el canterà tenia com a gran objectiu triomfar sota els pals del Camp Nou.

Les seves primeres trobades van alternar actuacions meritòries amb certs errors. La direcció esportiva es va plantejar fitxar un porter amb experiència i l'escollit va ser Szczesny. El polonès ja s'havia retirat a l'estiu i l'oferta del Barça el va fer tornar a la competició, i des de llavors li ha pres el lloc a Iñaki Peña.

Iñaki Peña: futur incert

Hansi Flick, que havia mantingut a Iñaki Peña com a titular després de la lesió de Ter Stegen, va fer un gir de timó fa diverses setmanes. L'alemany va decidir donar la titularitat a Szczesny en totes les competicions i ho va argumentar per la seva experiència en una dilatada carrera futbolística. Va ser una decisió controvertida tenint en compte que el meta polonès havia comès alguns errors greus i manifestos.

Iñaki Peña va ser relegat a la banqueta i l'alacantí ha quedat molt afectat per la decisió de Flick. Queda en evidència la falta de confiança del tècnic cap al porter canterà que podria tenir el seu futur lluny del Camp Nou. El Barça estaria buscant porter per acompanyar a Ter Stegen la pròxima temporada i té 3 noms sobre la taula.

Les 3 alternatives que contempla el Barça per a la porteria

La direcció esportiva culer té clar que necessita reforçar la seva porteria de cara als pròxims anys i hauria definit tres possibles candidats. Lucas Chevalier, Joan García i Bart Verbruggen serien les alternatives que es manegen actualment. Els 3 porters tenen una gran qualitat, la seva joventut fa que tinguin una gran progressió per davant.

Lucas Chevalier de 23 anys, és una de les grans promeses del futbol gal, demostrant la seva gran qualitat al Lille. El seu valor de mercat ronda els 30M, té contracte amb el club francès fins al juny 2027. Per la seva banda, Joan García, 23 anys, està completant una temporada espectacular a l'Espanyol sent el porter de la Lliga que més intervencions ha realitzat.

La seva clàusula està xifrada en els 30M, l'Espanyol no facilitarà la seva sortida en ser un dels seus vaixells insígnia actuals. Per últim, Bart Verbruggen, porter holandès que milita al Brighton, el seu bon joc de peus i agilitat el converteixen en una opció interessant. Als seus 23 anys, Verbruggen és una seriosa alternativa per a la porteria del Barça, el seu perfil s'adequa al que el Barça està buscant.