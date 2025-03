El Manchester United passa d'Andreas Christensen: ofereix 80 M per un altre crack del Barça

Andreas Christensen ha estat un dels futbolistes que més atenció ha centrat en els últims mesos. La temporada passada, el danès es va assentar en l'onze titular i era, indubtablement, el pivot per excel·lència. Aquest any, les coses no li estan sortint de la forma que esperava: només ha jugat un partit de lliga, el primer, i porta lesionat des d'aquest moment.

Mentrestant, el Barça està enmig d'una molt bona ratxa i els resultats són el reflex perfecte d'això. Hansi Flick ha sabut encaixar a la perfecció totes les peces del trencaclosques i la plantilla és una màquina ben greixada. És per això que al club català ja pensen en la venda d'Andreas Christensen, però el Manchester United, que és l'equip que el volia fitxar, vol un altre.

El Manchester United passa d'Andreas Christensen: ofereix 80M per un altre crack del Barça

El Barça, a poc a poc, està sanejant els seus comptes i ja es troba dins de la regla 1:1 del Fair Play financer, però continua necessitant tancar alguna altra venda important. De moment, els de la Ciutat Comtal han confirmat la venda de Vitor Roque i han rebut 25 milions d'euros. I ara volen fer el mateix amb Andreas Christensen.

Paral·lelament, el Manchester United no està passant per un bon moment i Rúben Amorim vol fer canvis. Se sap que està decidit a vendre a diversos dels seus futbolistes, però també vol comprar. En principi, Andreas Christensen era el principal candidat, però les seves lesions han fet que els Red Devils es facin enrere.

En lloc de comprar Andreas Christensen, el Manchester United està disposat a pagar 80 milions d'euros per Marc Casadó. El pivot ha anat perdent protagonisme a poc a poc amb la tornada de Frenkie de Jong, motiu pel qual el veuen factible a Anglaterra.

El Barça i Marc Casadó responen als milions del Manchester United

Marc Casadó porta demostrant des de principi de temporada que és capaç de jugar al nivell més alt. De fet, molts aficionats prefereixen que jugui ell per davant del seu principal rival a la medul·lar, Frenkie de Jong. Per desgràcia, sembla que Hansi Flick prefereix l'holandès com s'està veient en les últimes setmanes.

No obstant això, per molt que Marc Casadó no sigui titular indiscutible, el Barça no està disposat a acceptar els 80 milions del Manchester United. El que sí veurien amb bons ulls els catalans és la venda d'Andreas Christensen, qui podria aportar-li al club uns 30 milions. Veurem què succeeix, però sembla complicat que Casadó abandoni la disciplina culé: el seu somni és triomfar al Camp Nou.