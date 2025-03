L'Arsenal posa 75M damunt la taula del Barça: Joan Laporta li posa el llaç, adeu

El FC Barcelona continua gaudint d'un gran moment esportiu sota la direcció de Hansi Flick. Encara que va empatar 1-1 davant l'Atlètic de Madrid a l'anada de la semifinal de la Copa del Rei, l'equip continua aspirant a tot.

L'objectiu principal del Barça és mantenir el lideratge a LaLiga i, al mateix temps, lluitar per la Champions League, on l'equip té moltes opcions d'èxit.

Un dels punts forts de l'equip és el seu trident ofensiu, compost per Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Raphinha.

Aquest trio ha demostrat ser imparable en cada partit, trencant les defenses rivals i contribuint amb un gran nombre de gols i assistències.

D'altra banda, Frenkie de Jong s'ha convertit en una de les peces fonamentals en l'engranatge del Barça. El migcampista neerlandès ha passat de menys a més aquesta temporada, mostrant la seva qualitat i lideratge al centre del camp.

Frenkie de Jong, clau per a Hansi Flick

El rendiment de Frenkie de Jong ha convençut tant a Hansi Flick que ha decidit relegar Marc Casadó a la banqueta.

De Jong ha assumit un paper crucial al Barça, demostrant la seva capacitat per organitzar el joc i recuperar pilotes al mig del camp. La seva habilitat per connectar les línies de l'equip i la seva capacitat d'arribada han estat fonamentals per mantenir la bona ratxa de l'equip.

El neerlandès ha recuperat la confiança i ha tornat a ser una peça clau per al Barça, cosa que ha cridat l'atenció d'altres grans clubs, inclòs l'Arsenal.

L'interès de l'Arsenal per Frenkie de Jong

L'Arsenal de Mikel Arteta ha mostrat un gran interès a fitxar Frenkie de Jong. El club anglès està disposat a fer un gran esforç econòmic per fer-se amb els serveis del migcampista del Barça.

Segons apunten des de 'Fichajes.net', l'Arsenal estaria disposat a oferir 75 milions d'euros per assegurar-se els serveis de Frenkie de Jong.

El valor de De Jong ha augmentat després de les seves bones actuacions amb el Barça i l'interès de l'Arsenal explica el perquè de la seva revalorització. No obstant això, el Barça no està disposat a deixar-lo sortir tan fàcilment, ja que el neerlandès s'ha consolidat com una de les figures més importants de l'equip.

El futur de Frenkie de Jong al Barça

Malgrat l'interès de l'Arsenal, el futur de Frenkie de Jong sembla seguir al FC Barcelona, almenys per ara. La direcció esportiva del club no està disposada a deixar escapar un dels seus jugadors més valuosos.

Frenkie de Jong ha demostrat que és clau en l'esquema de Hansi Flick i el Barça continuarà lluitant per retenir-lo. Tot això, gràcies a la gran segona part de la temporada que està quallant en totes les competicions.