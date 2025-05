Oficial, el Barça rep una oferta històrica per Lamine Yamal: '1000M€ i Vinícius...'

Lamine Yamal ja és la gran estrella del Barça i, després de jugar contra l'Inter a la Champions League, s'ha convertit en una realitat total. El somni del triplet s'ha convertit en un malson per al Barça, però les males notícies no acaben aquí per al club culer: oferta històrica i bestial per Lamine Yamal.

Lamine Yamal i Vinícius Júnior s'han convertit en els dos grans referents futbolístics de la Lliga espanyola i, per tant, estan rebent tota mena d'ofertes desorbitades. Vinícius Júnior ja va rebre una oferta descomunal d'Aràbia fa alguns mesos, però la va rebutjar i ara els saudites van a per Lamine Yamal.

Lamine Yamal s'enfada amb el Barça i rep una oferta històrica: diners infinits

El món del futbol s'ha convertit en un gran circ en què els diners s'han situat com a eix vertebrador. Tot ho mouen els diners i a Aràbia saben que Lamine Yamal està enfadat després de caure eliminat a Europa amb el Barça.

Lamine Yamal esperava aixecar la Champions amb el Barça per guanyar una Pilota d'Or que se li continua resistint a Vinícius Júnior. L'espanyol ho té complicat, però en aquestes últimes hores ha rebut una oferta que li podria canviar la vida: 1.000 milions d'euros.

Lamine Yamal guanya la partida a Vinícius Júnior: li ofereixen una quantitat bestial i el Barça s'ho pensa

Vinícius Júnior va rebre una oferta d'Aràbia de 1.000 milions d'euros per 3 temporades i la va rebutjar. Qui ha rebut aquesta oferta ara és Lamine Yamal, que sap que el Barça rebria 750 milions pel traspàs del futbolista de Rocafonda.

Intel·ligència tàctica, regat, visió, sacrifici… Lamine Yamal ho té tot. Està jugant amb la maduresa d'un veterà i és el motor ofensiu del Barça de Hansi Flick. La seva consagració en aquesta Champions és un dels grans titulars de la temporada per al club català.

Segons ha pogut saber ‘e-Notícies’, el Barça no vol vendre Lamine Yamal i el crack espanyol tampoc vol moure's, però l'oferta dels saudites és ferma. El món àrab busca estrelles i voldria fer-se amb un Lamine Yamal que sembla estar compromès amb l'aficionat del Barça.