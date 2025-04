Oficial, Barça i Nico Williams arriben a un acord: 'Només falta tancar 3 condicions'

Després de mesos i mesos de negociacions i de rumors, Barça i Nico Williams ja han arribat a un principi d'acord final. Si res no es torça, el Barça fitxarà Nico Williams durant el pròxim mercat de fitxatges d'estiu: el jugador de l'Athletic Club és la gran prioritat i Flick ho confirma. Segons va avançar el 'Diari SPORT', Flick ja ha autoritzat el fitxatge de Nico Williams i, per tant, el Barça s'ha posat mans a l'obra per tancar el fitxatge definitivament.

El serial entre Barça i Nico Williams ha arribat a la seva fi: el jugador de l'Athletic Club, que ja va sonar per fitxar pel Barça aquest passat estiu, serà culer. Així ho ha decidit i confirmat el Barça, que assumeix que l'objectiu és fitxar Nico Williams i que totes les operacions paral·leles han quedat paralitzades per convèncer el navarrès. Nico Williams és l'escollit i, per tant, ja sap que el Barça vol fitxar-lo de forma definitiva, però això no evitarà que sigui exigent per tancar el seu nou contracte.

Barça i Nico Williams han decidit unir els seus camins, una cosa que s'acabarà de confirmar una vegada el club culer compleixi amb les 3 condicions que demana el canterà navarrès. Nico Williams és el principal objectiu del Barça en aquest mercat de fitxatges estival i el club està decidit a aconseguir la seva incorporació, tot i que encara té contracte. Per la seva banda, Nico Williams està interessat a unir-se al Barça, però ha posat sobre la taula 3 condicions inesperades per signar el seu nou contracte amb l'equip de Laporta.

Nico Williams i el Barça arriben a un acord, però el de l'Athletic Club exigeix 3 condicions: "Cal preparar 35M€..."

Sembla que el Barça havia deixat de banda Nico Williams, però això no és veritat: el jugador de l'Athletic és el favorit i, si accepta, serà el gran fitxatge. El Barça és el lloc que més li interessa, però el club haurà de fer un gran esforç per aconseguir-ho, ja que Nico guanya uns 12 milions d'euros a l'any. A més de l'aspecte econòmic, Joan Laporta és conscient que, per atreure Nico, el club haurà de complir amb 3 condicions addicionals que són força sorprenents i una mica inesperades.

Nico Williams ja va estar a prop del Barça durant el passat mercat de fitxatges d'estiu i ara sembla que la transferència es tancarà de forma definitiva, segons pot avançar 'e-Notícies'. El Barça ha sondejat noms com el de Rafael Leao o Marcus Rashford, però l'escollit és Nico Williams, que ja ha estat informat i que vol garanties abans de signar. Si totes les condicions es donen, l'acord que, per ara, és verbal, es convertirà en definitiu i Nico Williams es convertirà en el fitxatge estrella del Barça aquest pròxim estiu.

Oficial, Barça i Nico Williams arriben a un acord: 'Només falta tancar 3 condicions'

El món del futbol és una caixa de sorpreses i casos com el de Nico Williams ho demostren a la perfecció: el navarrès acabarà fitxant pel Barça, però exigeix. El davanter espanyol no ha dubtat ni un segon, però vol que el Barça compleixi amb unes condicions i que li comuniqui les seves intencions abans del pròxim mercat de fitxatges. Nico Williams vol venir al Barça, però l'atacant només sortirà de l'Athletic Club si el club culer li promet que complirà amb 3 condicions.

El principal per a Nico Williams serà la seguretat, ja que durant el passat mercat de fitxatges no va tenir cap certesa que seria inscrit a LaLiga EA Sports de Javier Tebas. És, per tot això, que Nico Williams demana passar les vacances tranquil i que, per tant, el seu traspàs al Barça es tanqui durant aquest pròxim mes de juliol de 2025.

A més d'aquesta celeritat, Williams ha exigit que el seu salari es mantingui, que el Barça pagui la seva clàusula sense parlar amb l'Athletic i que Laporta li fitxi un preparador físic. Williams ha demanat el fitxatge d'un entrenador personal, ja que vol arribar al 100% i assumeix que jugar al Barça no és el mateix que fer-ho a l'Athletic Club.