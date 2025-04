Leroy Sané il·lusiona el Barça, obre la porta a un gran fitxatge: 'Jugaré en el...'

Leroy Sané és un dels millors futbolistes de l'equip alemany. Aquesta temporada ha participat en 38 encontres, anotant 11 gols i repartint 5 assistències. El futur del davanter alemany continua sent tema central al Bayern, malgrat el seu gran rendiment aquesta temporada i el seu retorn a la selecció, encara no ha renovat.

Leroy Sané manté el focus en el seu bon rendiment i en ajudar l'equip a aconseguir els objectius d'aquesta campanya. El jugador també ha manifestat que en les pròximes setmanes es poden acostar postures i trobar una solució. Hi ha diversos clubs interessats en l'extrem i en fer-se amb els seus serveis tenint en compte que queda lliure a l'estiu.

El Barça ha mogut fitxa per intentar el seu fitxatge, Hansi Flick el coneix a la perfecció del seu pas per la selecció germànica. L'arribada de Sané permetria al tècnic dosificar millor jugadors com Lamine Yamal o Raphinha i tot sense realitzar una gran despesa. Però les paraules de Sané indiquen un acostament amb el Bayern i una renovació podria estar a la volta de la cantonada.

El Barça a l'espera de la resolució del tema Leroy Sané

Les negociacions entre el Bayern i Leroy Sané continuen i el Barça està a l'espera de veure si arriben a un acord final. El Bayern ha ofert la renovació al jugador però amb una rebaixa del seu salari tenint en compte l'economia del club bavarès. Sané estaria disposat a pactar una rebaixa de la seva fitxa, tot està a l'aire i la incertesa és màxima.

Si finalment i contra pronòstic Leroy Sané renova el seu contracte i segueix vinculat al Bayern, lluny de suposar un problema per al Barça, podria ser una benedicció. Si Sané acaba renovant, les possibilitats que Nico Williams acabi fitxant pel Barça serien majors. El Bayern és un altre dels equips que segueixen el navarrès, la renovació de Sané significaria menys competència per al Barça en el tema Nico Williams.

El fitxatge de Nico Williams, un somni

El Bayern té com un dels seus objectius reforçar les seves bandes en atac i tenen el davanter navarrès com a prioritat. Encara queden dos mesos perquè el mercat de fitxatges iniciï la seva marxa però ja comencen a haver-hi rumors. El gran últim mes que està tenint el navarrès l'ha tornat a posar en boca de molts clubs, entre ells el Bayern de Munic.

El prestigiós diari alemany Bild insisteix amb el nom del davanter navarrès com més que un possible reforç del club bavarès. Segons el mitjà germànic, el Bayern estaria liderant la cursa per fer-se amb els seus serveis el pròxim estiu. Si Leroy Sané acaba renovant amb el club, el Bayern acabarà desestimant el fitxatge del davanter espanyol.