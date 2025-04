Primer Dani Olmo, ara Lamine Yamal: Javier Tebas ataca sense pietat al Barça

LaLiga, presidida per Javier Tebas, ha emès un comunicat en el qual recorre la recent decisió del Consell Superior d'Esports (CSD). Tebas considera que permetre que jugadors com Dani Olmo i Pau Víctor juguin sense estar inscrits correctament altera la justícia de la competició. L'organització ha sol·licitat una rectificació del jutjat, cosa que demostra una vegada més l'enfrontament entre LaLiga i el Barça en relació amb la gestió financera del club català.

Javier Tebas ha liderat una croada contra el FC Barcelona des de fa temps. Ha posat múltiples traves a les solucions que Joan Laporta ha trobat per salvar la situació econòmica del club, com les famoses palanques o la venda dels seients VIP. I no només això, ja que ara va a per Lamine Yamal.

La renovació de Lamine Yamal es topa amb Javier Tebas

Lamine Yamal, qui està causant sensació en el primer equip del FC Barcelona, té contracte fins al 2026. No obstant això, aquest estiu complirà 18 anys, cosa que obre la porta a una renovació del seu contracte amb el club. És la gran joia de La Masia i l'emblema que necessitava l'afició, així que la seva renovació és una absoluta prioritat per a Laporta.

El FC Barcelona ha planejat oferir-li un nou acord que reflecteixi el seu creixement i la seva projecció futura en l'equip. La renovació de Lamine Yamal és necessària, ja que el jove extrem s'ha consolidat com una de les peces més importants de la plantilla. No obstant això, Javier Tebas podria complicar aquest procés.

LaLiga podria al·legar que el FC Barcelona no té el 'Fair Play Financer' suficient per executar una renovació d'aquestes característiques. Segons les normes de LaLiga, el Barça ha de complir amb certs requisits financers per registrar nous contractes i jugadors. Això podria posar en perill la possibilitat d'inscriure Lamine Yamal sota el seu nou contracte, cosa que crea incertesa sobre el seu futur.

El futur de Lamine Yamal, en mans de Javier Tebas

La situació de Lamine Yamal continua sent incerta a causa de les complicacions externes. La pressió de LaLiga fa que el seu futur en el club depengui no només del seu talent, sinó també de la capacitat del FC Barcelona per gestionar la seva situació econòmica. No obstant això, el club continua compromès amb el seu desenvolupament i amb assegurar que continuï sent una peça clau del projecte a llarg termini.

Caldrà esperar que finalitzi la present temporada i Lamine Yamal compleixi la majoria d'edat per conèixer més detalls d'aquest assumpte. És evident que Javier Tebas no ho posarà fàcil, però Laporta i Deco ja estan avisats. Tenen diversos mesos per davant per treballar en la seva renovació i polir tots els detalls per evitar possibles ensurts.