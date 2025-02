Oficial, el Barça prepara la gran bomba del mercat: 'Nou Dani Ceballos, ja fitxat'

El Barça de Joan Laporta ja encare el mercat de fitxatges amb molta il·lusió després de tancar el primer gran fitxatge de l'estiu: el nou Dani Ceballos ha acceptat l'oferta culer. El Barça, liderat per Laporta, ha tornat al 1:1 i es disposa a acudir al mercat de fitxatges d'estiu per fitxar talent ofensiu que elevi el nivell actual. Després d'aconseguir diverses renovacions importants per al projecte de Flick, el Barça ja ha avançat al següent repte, que passa per fitxar el nou Dani Ceballos, que ja estaria totalment confirmat.

Malgrat que el nou Dani Ceballos ha rebut propostes de diversos dels grans clubs d'Europa, el jugador en qüestió ha triat fitxar pel Barça de Flick. Joan Laporta confirma la primera gran bomba del mercat de fitxatges d'estiu, que servirà perquè Hansi Flick tingui una mica més de marge de maniobra i de banqueta. La idea del Barça és que el nou Dani Ceballos formi part del primer equip durant la pretemporada i que, posteriorment, sigui Flick qui decideixi sobre el futur del jugador.

El mercat de fitxatges segueix tancat fins a principis del mes de juliol de 2025, però això no implica que el Barça de Laporta estigui quiet esperant que les coses succeeixin. De fet, el FC Barcelona ja confirma el fitxatge d'una jove estrella mundial: recorda a Dani Ceballos i val 15M€, els quals es pagaran de forma íntegra aquest mateix estiu. El Barça feia temps que buscava una figura del nivell i rol del madridista Dani Ceballos i, ara, l'han trobat ja de forma definitiva: la gran bomba de l'estiu, ja fitxada.

El Barça, sobretot per la seva situació econòmica, ja busca tancar fitxatges del mateix estil que el de Pedri: va arribar de Segona Divisió i va demostrar que el seu talent era sobrenatural. En aquest sentit, el Barça ha fet una aposta pel nou Dani Ceballos, que s'unirà al Barça durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu i ja està confirmat. El Barça es disposa a preparar o, millor dit, ultimar la gran bomba del mercat: Joan Laporta busca guanyar títols i vol fitxar el nou Dani Ceballos, que arribaria aquest juliol.

Dani Ceballos és un dels migcampistes amb més talent dels últims anys a nivell espanyol: va sortir del Real Betis i va ser el Madrid qui va aconseguir fer-se amb el seu fitxatge. Ara el Barça no vol tornar a deixar escapar un d'aquests talents diferencials, que tenia una oferta del Liverpool i que la rebutjarà per fitxar per l'equip culer. Amb tot això, el Barça ja confirma el fitxatge: té 18 anys, el seu valor és de 15M€ i clubs com el Liverpool ja estaven preparats per emportar-se el futur Dani Ceballos.

Joan Laporta vol fitxar durant aquest mateix mercat de fitxatges d'estiu i les sortides de jugadors com Ansu Fati o Frenkie de Jong ajudarien a tenir més pressupost i marge. Si bé és cert que el Barça busca un davanter centre que rellevi Lewandowski, Laporta ha prioritzat l'arribada d'un migcampista amb projecció ofensiva: és calcat a Dani Ceballos. Flick, per la seva banda, ja ha autoritzat una operació que, llevat de gir radical, ascendirà fins als 15 milions d'euros, quantitat que el Barça pagarà sense problemes.

El Barça té diversos objectius de mercat, però ha posat el focus en superar el Liverpool per emportar-se el nou Ceballos, que té 18 anys i que juga al Màlaga. El Barça està amb la moral pels núvols i vol aprofitar el bon moment de l'equip, ja líder de LaLiga EA Sports, per convèncer estrelles mundials. Una d'aquestes estrelles recorda i molt a Dani Ceballos, té ofertes de pràcticament tots els grans d'Europa i, llevat de sorpresa o gir inesperat, arribarà al Barça en aquest mercat.

El Barça ja va deixar escapar Dani Ceballos i no vol que es repeteixi el mateix amb la nova gran perla espanyola, que arribarà al Barça per lluitar per quedar-se. Aquesta perla en qüestió és Antoñito Cordero, talent ofensiu del Màlaga que agrada i molt a la secretaria tècnica del FC Barcelona: arribaria aquest estiu per uns 15M€. Cordero recorda a Ceballos, ja que té molta capacitat per generar amb pilota i ja ha despertat l'interès de molts grans clubs d'Europa.