Fitxatge TOP en safata de plata per al Barça: Deco s'assabenta i mou fitxa

Deco ha estat l'encarregat de decidir quins fitxatges i quines vendes podrien ser el millor per millorar la plantilla. El director esportiu ha estat objecte de crítiques a causa d'alguns errors rellevants, però també ha tingut encerts. El Barça està passant per un gran moment esportiu i, en part, és gràcies a les decisions de la directiva.

Deco, juntament amb Joan Laporta i tot el seu seguici, han anat renovant les màximes estrelles del club, com per exemple Pedri o Pau Cubarsí. Els aficionats estan molt il·lusionats per totes les promeses que hi ha actualment a l'equip. Ara, un moviment del club d'un dels favorits del director esportiu ha acostat el crack al Barça.

Deco i les seves gestions

Deco va passar de ser agent de futbolistes a director esportiu de cop, cosa que va cridar l'atenció dels aficionats culers. Ha comès algun que altre error important, com per exemple la compra de Vitor Roque. Xavi Hernández va repetir diverses vegades que no el volia, però la directiva no li va fer cas i va pagar 30 milions fixos pel brasiler.

En arribar Hansi Flick, tampoc ha comptat amb el davanter i ha acabat cedit al Betis. L'entrenador del Barça té molt clar quins jugadors vol i no permetrà que li imposin opcions des de la directiva. Per sort per als de la Ciutat Comtal, no ha complert cap de les variables, que acabaven ascendint a 31 quilos.

De fet, Hansi Flick li va deixar molt clar a Deco que qualsevol incorporació o sortida havia de ser aprovada per ell prèviament. Sembla ser que l'alemany ha donat amb la tecla adequada, ja que el projecte esportiu del club va vent en popa. Un dels futbolistes que agrada a totes les parts del Barça és Alexander Isak, l'ariet del Newcastle.

Alexander Isak es converteix en opció real

Deco fa temps que intenta acostar postures amb Alexander Isak, una de les revelacions de la Premier League aquests últims temps. El davanter centre està taxat en uns 100-120 milions, però el seu club ja li està buscant recanvi. Segons afirmen diversos mitjans, les garses creuen que Isak pot marxar aquest mateix estiu.

Alexander Isak està en el radar del Barça, Liverpool i Arsenal, entre d'altres. Si l'atacant apreta per sortir al Barça, la seva entitat podria acabar cedint. Tenint en compte que porta 21 gols i 5 assistències en 30 partits, podem afirmar que seria un gran reforç.