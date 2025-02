Última hora! El Bayern s'acomiada, no renova i el Barça ja activa el seu fitxatge, 8M€

El Bayern de Múnich ha decidit acomiadar-se d'una de les seves grans figures, que no renovarà el seu contracte i que podria acabar fitxant pel Barça de Joan Laporta per 8M€. El mercat de fitxatges està tancat, però la temporada va arribant a la seva part decisiva i, per tant, els jugadors que acaben contracte comencen a estudiar les seves opcions de futur. Una d'aquestes grans estrelles que acaba contracte amb el Bayern sap que no seguirà a Múnich, per la qual cosa el Barça entrarà en escena per intentar el seu fitxatge aquest estiu.

L'actualitat a Can Barça no cessa i, en aquestes últimes hores, s'ha filtrat una notícia que té una clara vinculació directa amb el club que presideix Joan Laporta. Segons ha avançat el 'BILD' a Alemanya, el Bayern de Múnich li ha retirat l'oferta de renovació al migcampista alemany de 30 anys Joshua Kimmich, que acaba contracte al juny. El Barça, que ja es va interessar per Kimmich fa un parell d'estius, donava per tancada la carpeta, ja que considerava que el pivot defensiu alemany renovaria el seu contracte amb el Bayern.

Ara tot ha donat un gir radical, ja que el Barça ja sap que el Bayern li ha retirat la proposta de renovació i que, per tant, ja s'acomiada del futbolista. Hansi Flick somiava i somia amb el fitxatge de Joshua Kimmich i el Barça buscarà reactivar els contactes per incorporar-lo gratis durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu de 2025.

Per ara, 'e-Notícies' pot avançar que Joshua Kimmich demana una prima de fitxatge de 8 milions d'euros, quantitat que el Barça podria afrontar perfectament segons la seva situació econòmica actual. El Barça dubtava a l'hora de fitxar un migcampista defensiu, ja que valora molt el paper de Casadó i l'adaptació de Frenkie de Jong, però Kimmich és una oportunitat. En cas de tancar el fitxatge de Joshua Kimmich, el Barça faria un gran salt de qualitat en una posició que Flick considera que és "molt important" per competir per tot.