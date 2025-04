Simeone fa un favor a Gavi, el seu rival nº1 se'n va a l'Atlètic: No jugarà al Barça

Gavi ha conquerit l'afició del Barça amb la seva empenta i la seva actitud, i és que des de la seva irrupció en el primer equip, ha estat fonamental. La seva capacitat per generar pressió i la seva energia incansable són essencials per mantenir la competitivitat de l'equip. No obstant això, la situació actual al Barça no és la ideal per al jove migcampista.

Malgrat la seva importància dins del grup, Gavi no està gaudint de la quantitat de minuts que desitjaria. La greu lesió soferta la temporada passada li va costar part de la titularitat, i, actualment, Dani Olmo ha guanyat la confiança de Hansi Flick per jugar darrere de Lewandowski. Aquesta competència directa ha reduït considerablement les opcions de Gavi d'entrar en l'onze inicial.

La renovació de Gavi i el seu futur al Barça

Tot i no ser titular en molts partits, Gavi ha deixat clar que la seva intenció és quedar-se al Barça. Fa poc va signar nou contracte fins al 2030, un moviment que no només l'assegura al club per diverses temporades més, sinó que també reflecteix el seu compromís amb el projecte culé. No obstant això, a mesura que s'acosta el mercat de fitxatges, molts rumors sobre la seva possible sortida han circulat.

Aquest estiu podria portar canvis importants per a Gavi, però no serà per l'arribada d'un nou fitxatge que li resti protagonisme. En un gir dels esdeveniments, l'Atlètic de Madrid ha decidit fitxar un dels competidors més directes de Gavi: Àlex Baena.

L'Atlètic de Madrid s'avança al Barça

Àlex Baena, el talentós migcampista del Villarreal, havia estat vinculat al Barça com un dels possibles reforços per al centre del camp. No obstant això, l'Atlètic de Madrid, sota la direcció de Simeone, ha fet un pas endavant i sembla que es portarà el jugador. Malgrat l'interès culé, l'Atleti ha pujat més fort, oferint un projecte esportiu que ha convençut Àlex Baena, qui ha optat per canviar d'aires.

Amb aquesta decisió, l'Atlètic de Madrid li fa un favor indirecte a Gavi. L'arribada d'Àlex Baena al Barça hauria incrementat la competència al mig del camp, situació que podria haver afectat més a Gavi. Ja que el jove jugador es veuria en una lluita encara més tancada per la titularitat.