Inesperat, Nico Williams li ho confirma al Barça: 'El fitxatge té data límit'

Nico Williams està destinat a viure de nou el culebró que va protagonitzar l'estiu passat. El Barça va intentar el seu fitxatge, però la delicada economia culé va fer finalment impossible la seva incorporació a l'entitat dirigida per Joan Laporta. El president va intentar tot el que va estar a les seves mans, però el fitxatge es va acabar frustrant a última hora.

El desig del davanter navarrès de jugar una temporada més a San Mamés al costat del seu germà a la Europa League va jugar un factor important. Nico Williams ho veia com un assoliment històric, i tenint en compte que la final es juga a Bilbao, no volia deixar escapar la possibilitat de poder fer realitat el seu somni.

Al Barça, per la seva banda, sabien que no podien pagar el seu traspàs i van creure oportú posposar el fitxatge per a l'estiu següent. Ha arribat el moment i Laporta no es rendeix, l'objectiu és poder incorporar aquest any a Nico Williams. L'objectiu de la direcció esportiva és conformar un trident ofensiu on estiguin Lamine Yamal i l'extrem navarrès.

El conte del mai acabar: Nico Williams

El nom de Nico Williams torna a estar associat a un bon nombre de clubs europeus que sospiren per l'habilidós extrem. Bayern de Munic o Arsenal també tenen com a objectiu el seu fitxatge. Al Barça, tant la direcció esportiva dirigida per Deco, Hansi Flick a la banqueta i el president, tots remen en la mateixa direcció.

El Barça no vol deixar escapar el seu fitxatge una altra vegada: Laporta està disposat a pagar la seva clàusula de 60 milions. El problema que se li pot presentar a l'entitat serà la inscripció de la seva alta fitxa, i per això hauran de quadrar els números. La solució pot passar per l'operació sortida amb jugadors que no compten i perceben un alt salari com és el cas d'Ansu Fati.

Nico Williams posa data límit

El mateix futbolista no vol que l'operació es demori i es converteixi en un altre conte sense fi semblant al de l'any passat. Nico Williams i el seu entorn volen resoldre tot l'assumpte abans que comenci la pretemporada, la data límit imposada és el 15 de juliol. El Barça és conscient del desig del jugador i estan per la labor de realitzar l'esforç.

L'any passat, Joan Laporta s'inclinava clarament pel seu fitxatge mentre que Deco i Flick preferien Dani Olmo. El de Terrassa va ser el gran fitxatge que finalment va aterrar al club en detriment de Nico. En aquesta ocasió, Hansi Flick ja hauria donat el seu vistiplau, Nico, amb la seva velocitat, desbordament i capacitat per fixar defenses, encaixa perfectament en el sistema de Flick.

El tècnic alemany busca dinamisme per bandes i profunditat ofensiva, característiques pròpies de Nico Williams. L'operació sortida al Barça serà tema clau en l'arribada del navarrès. Jugadors com Christensen, Ansu Fati o el mateix Araújo podrien deixar el Barça aquest estiu.