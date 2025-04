Confirmat, Hansi Flick demana que marxi: 'No jugarà més al Barça'

Hansi Flick ha estat un alè d'aire fresc per al Barça. Des que l'entrenador alemany va assumir el comandament, el club ha experimentat un ressorgiment després d'anys de turbulència. La sortida de Leo Messi, el tancament d'actius importants com Barça TV i la necessitat de finançar noves incorporacions amb dubtoses palanques van marcar el rumb d'un club necessitat d'estabilitat.

Un Barça renovat sota Hansi Flick

L'arribada de Hansi Flick al Barça ha revitalitzat l'equip d'una manera que pocs esperaven. El Barça és actualment líder a LaLiga, segueix viu a la Champions League i ha arribat a la final de la Copa del Rei. Aquest canvi de rumb ha estat evident, amb jugadors com De Jong recuperant la seva millor forma sota el comandament de Flick, i altres com Raphinha mostrant un nivell de rendiment excepcional.

Malgrat aquests èxits, no tot ha estat perfecte. Hansi Flick ha tingut dificultats amb certs jugadors, i un dels casos més destacats és el d'Ansu Fati. El jove davanter ha perdut protagonisme, i el de l'altre dia davant el Dortmund sembla que serà només un miratge.

Ansu Fati té els dies comptats

La situació d'Ansu Fati al Barça continua sent una de les més comentades. Malgrat les grans expectatives que envoltaven Ansu, el '10' no ha aconseguit consolidar-se com una peça clau en l'esquema de Flick. El jove futbolista ha tingut problemes constants amb les lesions, cosa que ha afectat el seu rendiment al camp.

L'entrenador alemany ha estat clar amb Ansu Fati, deixant-li clar que no compta amb ell per al futur. Tot i que el '10' encara té contracte fins al 2027 i és un dels jugadors millor remunerats de la plantilla, la relació sembla estar arribant a la seva fi. La falta de minuts d'Ansu Fati en els partits importants deixen entreveure que la seva sortida del Barça és només una qüestió de temps.

Ansu Fati, conscient de la seva falta de protagonisme, ara sí sembla estar disposat a abandonar el Barça aquest estiu. Encara que ha tingut diverses ofertes, encara no s'ha concretat el seu destí, però tot apunta que la seva sortida serà clau per a les futures incorporacions del club català. Amb un salari elevat i un valor de mercat que ha caigut considerablement, el Barça necessita vendre Fati per poder alliberar espai salarial i finançar noves incorporacions.