És oficial, el Barça pren una decisió final amb Joao Cancelo: fitxatge llest, 15 M€

El mercat de fitxatges del Barça no deixarà ningú indiferent. Joan García i Nico Williams ja estan tancats, però ara el Barça treballa per prendre una decisió final amb Joao Cancelo, lateral dret de l'Al-Hilal de l'Aràbia Saudita. A través de diverses ofertes, el Barça va començar a plantejar-se el retorn de Joao Cancelo, que ja va jugar al Barça cedit pel Manchester City durant mitja temporada.

Joao Cancelo no entrava en els plans a curt termini de Hansi Flick, però tot ha canviat en aquestes últimes hores. El Barça ha pres una decisió amb Joao Cancelo i 'e-Notícies' n'ha tingut accés en exclusiva. Si res es torça, tot serà oficial durant el mes de juliol, quan el Barça pagui la clàusula de Nico Williams i llanci la seva nova equipació, que hauria de ser un èxit.

Nico Williams serà el gran fitxatge del Barça, però Joan Laporta també considera que hi haurà lloc per a Joao Cancelo, lateral de l'Al-Hilal que tornarà al Barça en aquest mercat de fitxatges. Joao Cancelo estava boig per tornar i, després d'algunes hores de reflexió, el Barça ha acabat decidint: Joao Cancelo tornarà al Barça a canvi de 15 milions, està totalment confirmat. El Barça ha tingut alguns dubtes, lògiques tenint en compte que Joao Cancelo té 31 anys, però ja s'ha decidit de manera definitiva: " Ens encanta el caràcter de Cancelo ", asseguren.

És oficial, el Barça pren una decisió final amb Joao Cancelo: fitxatge llest, 15M€

El Barça compta amb jugadors com Alejandro Balde o Jules Koundé, però considera que l'arribada de Joao Cancelo és una bona oportunitat de mercat. Joao Cancelo es troba a gran nivell a l'Aràbia i va estar a punt de quedar-se al Barça, però el City el volia vendre i el club culer no podia afrontar un traspàs. Ara, ja com a jugador de l'Al-Hilal, Joao Cancelo està a punt de tornar al Barça, on va ser molt feliç durant 6 mesos.

El Barça ja ha pres una decisió final amb Joao Cancelo, que tornarà al club culer durant aquest mercat de fitxatges. El preu del lateral portuguès, representat per l'agent Jorge Mendes, oscil·larà entre els 12 i els 15 milions d'euros, quantitat que el Barça afrontarà amb facilitat.

Joao Cancelo va deixar una empremta pràcticament inesborrable a Can Barça: va ser un jugador que va revolucionar l'atac culer i es va guanyar l'estima dels barcelonistes amb un munt de gestos. Ara bé, el seu rendiment va quedar molt entelat per alguns greus errors comesos, especialment, contra el PSG francès a la UEFA Champions League. El Barça vol que, en aquesta segona etapa, el nivell de Joao Cancelo sigui molt superior, especialment gràcies al nou ordre tàctic i defensiu de l'entrenador Hansi Flick.