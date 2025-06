L'AS Mònaco dona una doble alegria al FC Barcelona: 'Ficheu Ansu Fati i a...'

L'etapa d'Ansu Fati al Barça està arribant al seu final després de diversos anys intentant recuperar el nivell que va mostrar en les seves primeres i espectaculars aparicions. Molts el comparaven amb Leo Messi, però les lesions van frenar en sec la seva progressió. Actualment, l'Ansu és una ombra del que va ser i del que podria haver arribat a ser, motiu pel qual el FC Barcelona ha forçat la seva sortida

Ja se sap que l'AS Mònaco serà el seu pròxim destí. L'equip del Principat vol construir un nou i ambiciós projecte, i s'ha fixat en Ansu Fati. L'acord entre totes les parts és total i serà oficial un cop es completin els exàmens mèdics que, suposadament, ja ha superat amb èxit

Més fitxatges de l'AS Mònaco

A més d'Ansu Fati, l'AS Mònaco també ha tancat la contractació d'un altre crack que es va quedar pel camí: Paul Pogba. El francès torna als terrenys de joc després de complir una sanció per dopatge. La seva incorporació reforça encara més les aspiracions del club la pròxima temporada

Però l'AS Mònaco no s'atura aquí. El club té en ment un tercer fitxatge de renom: Marc-André ter Stegen, porter del Barça. L'arribada de Joan García al Camp Nou deixa sense lloc a Ter Stegen, que haurà de buscar un altre equip si vol jugar un nombre decent de minuts

Ter Stegen agrada a l'AS Mònaco

L'arribada de Joan García al Barça ha estat una sorpresa per a molts. El jove porter ha impressionat en les seves actuacions a l'Espanyol i es perfila com el nou titular sota els pals. Això deixa Ter Stegen en una situació complicada, sense espai al primer equip i amb moltes possibilitats d'haver de canviar d'aires a l'estiu si vol jugar

En aquest sentit, l'interès de l'AS Mònaco sembla una opció molt bona per a Ter Stegen. El club monegasc busca un porter d'experiència i qualitat per afrontar la pròxima temporada. A més, la possibilitat de retrobar-se amb Ansu Fati i Paul Pogba podria ser un atractiu addicional per a l'alemany

L'AS Mònaco està construint un equip competitiu i ambiciós per a la pròxima temporada. Amb la incorporació d'Ansu Fati, Paul Pogba i possiblement Marc-André ter Stegen, el club del Principat vol fer un salt de qualitat a la Ligue 1 i en competicions europees. Per al Barça, aquestes sortides representen una oportunitat per reestructurar la seva plantilla i alleugerir la seva massa salarial