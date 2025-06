Ja és definitiu, només queda 1 dia pel fitxatge de l'any: Alejandro Balde ha guanyat

El Barça està treballant a destall en el mercat de fitxatges i Alejandro Balde ho sap. Després d'una temporada exitosa, el club blaugrana està enfocat a reforçar la seva plantilla per mantenir la competitivitat. La porteria ja s'ha millorat amb l'arribada de Joan García, però hi ha altres àrees del camp que també necessiten ser revisades.

Els laterals, tot i els dubtes generats per Gerard Martín i Héctor Fort, sembla que no seran renovats. Molt està sonant el nom de Joao Cancelo en les últimes hores, però la realitat és que el portuguès ho té complicat per tornar. Alejandro Balde i Koundé estan molt per davant d'ell, així que Cancelo podria convertir-se en un problema per al vestidor.

Ara bé, després de diverses reunions, Joan Laporta i Deco han decidit centrar els seus esforços en una altra zona del terreny de joc. En concret, a la zona dels extrems. Aquí entra en joc el fitxatge de Nico Williams, gran amic d'Alejandro Balde i Lamine Yamal.

Ja és definitiu, només queda 1 dia per al fitxatge de Nico Williams: Alejandro Balde ha guanyat

A través de la seva clàusula de rescissió, que ascendeix a 58 milions, el Barça s'assegura a Nico Williams, un dels talents més prometedors del futbol espanyol. L'acord està tan avançat que tot apunta que el fitxatge serà oficial en les pròximes hores. Alejandro Balde ja ho està celebrant.

Les fonts més properes a l'operació coincideixen que el fitxatge de Nico Williams pel Barça es realitzarà l'1 de juliol. Aquesta data té una raó fonamental: assegurar que el traspàs s'inclogui en el pròxim exercici econòmic del club. Si el pagament es fa abans, Joan Laporta estaria posant en risc l'estabilitat financera del Barça, que podria afectar la seva capacitat per complir amb la norma 1:1.

Nico Williams accepta esperar al dia 1 de juliol per fer-ho oficial

Joan Laporta ha demostrat, una vegada més, la seva capacitat per gestionar els recursos del club amb astúcia. És un moviment calculat que permetrà al Barça reforçar la seva plantilla sense comprometre l'estabilitat financera. Nico Williams s'unirà a l'elenc blaugrana a partir de l'1 de juliol, dia en què Deco efectuarà el pagament de la seva clàusula.

L'entrada de Nico Williams al Barça és una clara mostra de l'ambició de Joan Laporta per seguir a l'elit del futbol europeu. Amb la seva rapidesa i habilitats en l'u contra u, Nico aporta característiques que el FC Barcelona necessita per fer un salt de qualitat. La seva arribada, que es produirà demà dia 1 de juliol, reforça la banda esquerra del Camp Nou, on jugarà amb el seu gran amic, Alejandro Balde.