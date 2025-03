De rebutjar el Barça a fitxar pel Manchester City: Pep Guardiola paga 90 M al PSG

El Manchester City de Pep Guardiola travessa una crisi profunda aquest curs per una sèrie de mals resultats que han deixat el club en una situació realment crítica. La temporada està sent un malson per a Guardiola, lluny del primer lloc a la Premier League i fora de la Champions abans d'octaus. I per si tot això no fos poc, també va ser eliminat a primeres de canvi a la Copa de la Lliga, així que només li queda vida a la FA Cup.

Pep Guardiola no troba la tecla i prova d'això són el nombre de derrotes acumulades: després de perdre davant el Nottingham Forest ja suma la seva novena derrota en lliga. El Manchester City ha igualat els seus pitjors registres i dels últims 30 partits, sumant totes les competicions, ha caigut en 15. Nombres totalment inusuals per a un equip de la jerarquia del City i de la seva inversió milionària.

A més, Pep Guardiola tampoc ha trobat la solució en els milionaris fitxatges realitzats al gener com Nico González, Marmoush o Khusanov. Així, el Manchester City ja està pensant en la pròxima temporada i molt probablement a l'estiu es produirà una autèntica revolució a la plantilla. Tant en sortides com en nous fitxatges, Pep Guardiola és conscient que s'ha complert un cicle i toca profunda renovació.

S'aveïnen canvis al Manchester City

Jugadors que han marcat una època d'èxits al Manchester City de Pep Guardiola deixaran el club a l'estiu. De Bruyne, considerat una autèntica llegenda al club, o Bernardo Silva se'n van, així que el club haurà d'acometre nous fitxatges. La renovació es veu com una necessitat, ja que els de Guardiola acabaran la temporada amb més de 10 derrotes, una cosa completament inaudita per a un equip del seu nivell.

D'aquesta manera, el tècnic de Santpedor ja ha començat a planificar la pròxima temporada i té en ment alguna incorporació TOP. En concret, l'última obsessió de Pep Guardiola se centra en un atacant del PSG que va rebutjar al Barça l'estiu passat. Estem parlant de Desiré Doué, que està en el focus d'interès de l'entrenador català.

Desiré Doué, la nova perla que ha enamorat a Pep Guardiola

Desiré Doué, el jove talent del PSG, ha demostrat aquesta temporada que és una de les majors promeses del futbol europeu. Pep Guardiola considera que el jove talent encaixaria perfectament en el seu esquema de joc. No obstant això, recordem que els de Luis Enrique van pagar a l'estiu 50M al Rennes per fer-se amb els seus serveis, així que no serà fàcil treure'l de París.

La seva posició natural és la d'extrem esquerre i destaca per la seva habilitat tècnica, la seva velocitat i capacitat diferencial. La seva versatilitat i gran visió de joc el fan un jugador especial a l'hora de crear situacions de gol. És per això que Pep Guardiola ha demanat un esforç al Manchester City per fitxar a Desiré Doué: els anglesos estarien disposats a pagar 90M.