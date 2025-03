Oficial, el Barça va amb tot a per Julián Álvarez: 4 jugadors en venda, hi ha sorpresa

El Barça, liderat per Joan Laporta, ja ha decidit que el seu gran objectiu per a aquest mercat de fitxatges serà Julián Álvarez, davanter centre de l'Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Julián Álvarez va arribar a Madrid fa menys d'un any, però el Barça vol pagar el que sigui perquè l'argentí fitxi pel bloc de Hansi Flick a l'estiu. "El fitxatge no serà senzill, però vendrem molt per tenir tots els diners del món per Julián Álvarez", asseguren fonts del Barça, que parlen de fins a 4 vendes doloroses ja avançades.

Julián Álvarez, davanter argentí del club matalasser, semblava que no fitxaria pel Barça i que, per tant, la seva arribada estava totalment descartada, però tot ha canviat en aquestes últimes hores. Julián Álvarez ja no és només una opció per al Barça, és molt més que això: Hansi Flick ha parlat amb l'argentí i vol fitxar-lo aquest proper mercat de fitxatges. El Barça ja s'ha posat mans a l'obra i sap que, per poder fitxar Julián Álvarez, haurà d'obrir la porta de sortida, encara que això comporti vendes molt doloroses.

A Hansi Flick no li tremolarà el pols i ja ha marcat la fulla de ruta del Barça en clau mercat de fitxatges: Joan Laporta haurà de tancar 4 vendes aquest estiu. El missatge de Hansi Flick ha estat més que clar: l'alemany vol fitxar Julián Álvarez i, per això, el Barça haurà de lligar diverses vendes per disposar de marge salarial. El Barça ha tornat al 1:1 imposat per LaLiga EA Sports, per la qual cosa necessita generar uns 120M€ en vendes per poder pagar el traspàs de Julián Álvarez.

Julián Álvarez i el Barça comencen a negociar, però Joan Laporta està obligat a vendre jugadors importants

Julián Álvarez, davanter campió del món amb Argentina, va ser un dels grans protagonistes del mercat de fitxatges d'estiu en clau Barça, però el seu fitxatge finalment no es va acabar concretant. Ara, Julián Álvarez, qui va rebutjar l'oferta del Barça, ja hauria trucat al club culer per confirmar que, un cop finalitzada la present temporada oficial, sí que voldria ser culer. La resposta del Barça, liderat per Joan Laporta, ha estat sorprenent: el president entén a Hansi Flick i, per tant, mourà fitxa per portar-se el davanter centre de l'Atlético de Madrid.

A més de Julián Álvarez, al Barça també prenia força el possible fitxatge de Rafael Leao, portuguès del Milan. El Barça es plantejava l'arribada de Leao, però considera que Julián Álvarez és més prioritari i, per tant, el de l'Atleti està en la 'pole' per ser culer. El Barça ja confirma les seves intencions, però sap que, per poder fer realitat el somni de Hansi Flick, abans haurà de tancar 4 vendes doloroses per tenir espai salarial.

Oficial, el Barça va amb tot a per Julián Álvarez: 4 jugadors en venda, hi ha sorpresa

Perquè Julián Álvarez arribi al Barça, el club culer sap que haurà de generar uns ingressos nets per valor de 120 milions d'euros, ja que l'argentí té aquest valor. El Barça no ho té fàcil, sobretot perquè vol vendre jugadors el valor de mercat dels quals no s'acosta al dels grans jugadors. Malgrat tot això, Joan Laporta s'ha decidit i ha pres una gran decisió: 4 vendes doloroses perquè Julián Álvarez, somni de molts culers, fitxi pel Barça.

Julián Álvarez arribarà al Barça amb un salari de 12 milions d'euros nets i, per tant, el Barça haurà de fer una bona neteja si vol disposar de marge salarial. Les 4 vendes que vol tancar Hansi Flick són les de Frenkie de Jong, Ronald Araújo, Ansu Fati i Ferran Torres. Aquests 4 cracks disposen d'ofertes i són els candidats a sortir, principalment, perquè tenen un sou que limita i molt les possibilitats de fitxar del Barça de Hansi Flick.

El Barça compta amb jugadors com Araújo, Frenkie de Jong o Ferran Torres, però Flick reconeix que, si és per fitxar Julián Álvarez, tots tres passarien a ser transferibles. A més dels esmentats, Ansu Fati jugarà un paper clau en el fitxatge de Julián Álvarez: l'espanyol té un sou d'estrella mundial i el Barça busca evitar seguir pagant-lo.