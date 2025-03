Oficial, fitxatge TOP del Reial Madrid, millor que Rafael Leao: Arda Güler ha de marxar

Arda Güler va arribar al Real Madrid amb el cartell de gran promesa. El jove centrecampista turc, considerat una de les joies del futbol, va aterrar al Santiago Bernabéu amb l'esperança de ser una peça clau per al futur del Real Madrid.

No obstant això, la seva situació aquesta temporada no ha estat l'esperada. Tot i ser una de les grans apostes de futur, Güler amb prou feines ha tingut oportunitats. Només ha disputat 1088 minuts aquesta temporada i, quan ha jugat, ha deixat més ombres que llums.

La competència al mig del camp del Real Madrid és ferotge. Amb jugadors com Jude Bellingham, Luka Modric o Dani Ceballos ocupant els llocs titulars, Güler no ha aconseguit trobar el seu lloc.

El seu rol ideal seria com a ‘10’, però aquesta posició està ocupada per Bellingham, qui ha brillat de manera extraordinària des de la seva arribada. A més, la falta de protagonisme i la creixent desconfiança de Carlo Ancelotti en el seu rendiment han fet que la seva situació sigui cada vegada més complicada.

La resposta d'Arda Güler i el seu futur al Real Madrid

Malgrat la falta de minuts i la competència, Arda Güler no es rendeix. Fa uns dies, en una entrevista amb 'Marca', el turc va deixar clar que el seu futur continua estant al Real Madrid.

"El Madrid em va donar un pla i jo encara hi crec. Estic segur que triomfaré al Madrid", va assegurar Güler, mostrant la seva determinació per continuar al club. No obstant això, aquesta confiança en el seu futur al Bernabéu podria veure's desbordada pels canvis que s'acosten.

El fitxatge de Nico Paz i les complicacions per a Arda Güler

Aquest estiu, el Real Madrid té plans d'incorporar un dels jugadors més destacats de la Serie A: Nico Paz, mitjapunta del Como. El jove argentí està brillant a Itàlia i la seva habilitat per completar regats amb èxit, fins i tot per sobre de jugadors com Rafael Leao, ha captat l'atenció de la cúpula blanca.

Per això, el Real Madrid no dubtarà a activar la seva clàusula de recompra de 9 milions d'euros, cosa que permetrà el seu retorn al Santiago Bernabéu aquest estiu.

L'arribada de Nico Paz complica encara més el futur d'Arda Güler. Amb Paz a l'equip, Güler veuria com la seva competència augmenta, especialment en el seu rol de mitjapunta.

Encara que Güler ha afirmat estar segur del seu èxit al Real Madrid, l'arribada de Nico Paz podria fer que la seva sortida sigui cada vegada més probable. El club podria optar per cedir-lo o fins i tot vendre'l si no aconsegueix guanyar-se un lloc fix a l'equip.

El futur d'Arda Güler està en l'aire

Amb la possible arribada de Nico Paz i la contínua falta d'oportunitats per a Arda Güler, el futur del jove turc al Real Madrid no està del tot garantit.

El pròxim estiu podria ser crucial per a la seva carrera, ja que el club haurà de prendre una decisió clau sobre el seu futur. Si Güler no aconsegueix un lloc a l'equip, podria fer les maletes per buscar una nova oportunitat en un altre club.