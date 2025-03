Barça i Osasuna es veuran les cares aquest dijous a partir de les 21 hores en el duel de LaLiga EA Sports ajornat i que estava pendent des de fa algunes setmanes. Després de l'aturada internacional, Hansi Flick ja té a tots els seus futbolistes a Can Barça, per la qual cosa ja arrenca el tram final i decisiu de temporada oficial. Després d'aquest parèntesi de seleccions no hi ha hagut lesions destacades i les que han aparegut han estat de caràcter lleu, com les de Pau Cubarsí o Iñigo Martínez.

El FC Barcelona s'enfronta aquest dijous a Osasuna en el partit que va quedar ajornat a causa de la mort inesperada del doctor del primer equip masculí del Barça, Carles Miñarro. Malgrat les queixes, el partit finalment ha quedat fixat en una data compromesa per ser al final d'una finestra FIFA, que afecta directament el grup de Hansi Flick.

El Barça està llest per rebre la visita de l'Osasuna, però ho fa amb dues sorpreses d'última hora: Hansi Flick decideix donar 1 baixa i activar 1 sorpresa inesperada. Hansi Flick va avançar en la roda de premsa prèvia al partit que Raphinha i Araújo no entrarien en la convocatòria després d'afrontar un llarg viatge des de Sud-amèrica. Malgrat aquestes paraules de l'entrenador alemany, tot ha canviat en aquestes últimes hores prèvies a un partit que correspon a la jornada número 27 de LaLiga EA Sports.

Hansi Flick sorprèn amb l'última hora del Barça-Osasuna: 1 baixa i 1 sorpresa

El dubte principal per a aquest partit entre Barça i Osasuna girava al voltant dels internacionalssud-americans del bloc de Hansi Flick. Tant Raphinha (Brasil) com Ronald Araújo (Uruguai) han viatjat al continent americà, per la qual cosa el seu descans a causa de les hores de vol no ha estat del tot reparador. Malgrat aquesta circumstància, cal destacar que Ronald Araújo ha jugat molt menys, motiu pel qual finalment ha estat inclòs en la convocatòria del Barça per jugar contra Osasuna.

Els internacionals europeus, per la seva banda, seran fonamentals per a un encontre que el Barça espera saldar amb victòria per situar-se novament tres punts per sobre del Real Madrid en la classificació. LaLiga entra en la seva fase final, motiu pel qual Hansi Flick no vol arriscar-se: Raphinha descansa i no estarà ni a la banqueta de l'Estadi Olímpic de Montjuïc (Barcelona).

A l'absència esmentada de Raphinha per descans, caldrà sumar la dels lesionats Casadó, Christensen i els dos de llarga durada, Ter Stegen i Marc Bernal. Hansi Flick ha convocat 23 futbolistes per al partit contra Osasuna: 21 del primer equip i 2 del filial, Diego Kochen i Alexis Olmedo.