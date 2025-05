OFICIAL! Torna al Barça Femení, Aitana Bonmatí celebra el seu fitxatge: 'És la millor'

Després de setmanes de rumors i expectatives, ja és oficial: el Barça Femení ha tancat un fitxatge molt esperat. Es tracta d'una defensa catalana amb passat blaugrana, que torna a casa després de destacar en dos grans clubs europeus.

L'acord, que entrarà en vigor l'1 de juliol, posa fi a unes negociacions intenses. La notícia ha estat rebuda amb entusiasme per l'afició i genera il·lusió de cara a la pròxima temporada.

El retorn esperat

Laia Aleixandri, defensora de Santa Coloma, té una història de vinculació amb el Barça Femení que data del seu pas per les categories inferiors. No obstant això, el 2017, la jugadora es va veure obligada a marxar del club a causa de la falta d'espai en el primer equip.

Des de llavors, la seva carrera ha fet un gir internacional. Després de cinc anys a l'Atlètic i tres al City, on és capitana, la defensa catalana torna a un Barça que mai li va perdre la pista. Aquest pot ser el seu moment de glòria i de triomfar amb el Barça Femení.

L'espera va valer la pena

La incorporació d'Aleixandri no ha estat senzilla. El Barça ha intentat fitxar-la en diverses ocasions en el passat, però les negociacions no es van materialitzar.

Quan Keira Walsh va expressar el seu desig d'abandonar el club, Laia va ser l'opció número u a la llista de reforços. No obstant això, el Manchester City no va estar disposat a deixar-la anar sense trobar un reemplaçament adequat.

Aquest estiu, amb el contracte de Laia finalitzant el 30 de juny, les negociacions finalment van arribar a bon port. La jugadora i el club han assolit un acord que la portarà a vestir de blaugrana pels pròxims quatre anys, segons informa Sport.

Polivalència i experiència

Laia Aleixandri és coneguda per la seva capacitat per adaptar-se a diverses posicions al camp. Encara que la seva posició natural és la de central, també pot exercir com a pivot o lateral, cosa que la converteix en una jugadora polivalent i valuosa per al Barça. La seva versatilitat i la seva experiència en equips d'alt nivell li atorguen una qualitat i maduresa que seran clau per a l'equip català.

A més, Laia ha compartit vestidor amb moltes de les jugadores del Barça a la selecció espanyola, cosa que facilita la seva integració en l'estil de joc del club. L'entesa amb companyes com Aitana Bonmatí o Alexia Putellas serà, sens dubte, un avantatge per al conjunt dirigit per Pere Romeu.

Algunes jugadores del Barça Femení, com Ona Batlle, somiaven amb compartir equip amb Laia, i ara aquest desig està a punt de fer-se realitat.