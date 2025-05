BOMBA: Xavi Hernández ja té nou equip, vol fitxar l'Arda Güler del Barça

Xavi Hernández, exfutbolista i antic tècnic del Barça, tornarà a les banquetes durant la pròxima temporada i ho vol fer per la porta gran. Malgrat haver rebut múltiples ofertes de clubs com Juventus o Bayer Leverkusen, l'extècnic del Barça acceptarà la proposta del Tottenham anglès. Després d'un any sabàtic, Xavi Hernández tornarà a entrenar, però ha posat una condició indispensable: vol fitxar Arda Güler del Barça.

Xavi Hernández també contemplava propostes d'Aràbia, però l'egarenc vol competir a Europa i li atrau la idea de fer-ho a la Premier League. Això sí, Xavi Hernández vol pescar i fitxar al Barça: el mercat de fitxatges promet, ja que vol endur-se Arda Güler del Barça.

Xavi Hernández, exentrenador del Barça, està negociant amb el Tottenham per unir-se al club anglès com a entrenador principal la pròxima temporada. El Tottenham anglès segueix sense funcionar sota la tutela d'Ange Postecoglou i, per tant, busca fitxar Xavi Hernández perquè converteixi el col·lectiu en un equip. Xavi Hernández ja està negociant amb el Tottenham anglès de la Premier League i s'ha revelat que busca fitxar Arda Güler del Barça per al seu nou projecte a Anglaterra.

BOMBA: Xavi Hernández ja té nou equip, vol fitxar Arda Güler del Barça

Xavi Hernández va tancar la seva etapa com a entrenador del Barça a finals de la passada temporada, però sembla que, molt pròximament, tornarà a seure a les banquetes d'un gran equip. Xavi Hernández volia prendre's un respir per gaudir de la seva família després de finalitzar una mica tocat la seva estada al Barça, però el Tottenham l'ha trucat i aquesta vegada vol acceptar. Ara bé, el curiós del cas és que Xavi Hernández exigeix que el club anglès li fitxi Arda Güler del Barça, que segueix sense brillar del tot amb Hansi Flick.

Xavi Hernández segueix de prop l'evolució del Barça de Flick i vol fer-se amb un crack mundial, semblant a Arda Güler, que tampoc està tenint gaire protagonisme. A Xavi Hernñandez li encantaria fitxar Gavi, però l'entrenador va trucar al migcampista del Barça i aquest li va confirmar que vol seguir sent culer. Un cop rebuda la negativa, Xavi va activar la via secundària: negociacions en marxa amb el clon d'Arda Güler.

Qui és l'Arda Güler del Barça? Xavi Hernández el truca per endur-se'l a Londres

Xavi Hernández fitxarà pel Tottenham, però vol garanties i aquestes passen per fitxar talent. Xavi segueix molt de prop l'evolució i el creixement del seu Barça i vol comptar amb una figura que podria tenir més minuts. Parlem de Fermín López, migcampista andalús que va debutar, precisament, amb Xavi al Barça.

El mercat de fitxatges està tancat, però ‘e-Notícies’ pot confirmar que Xavi Hernández va de debò a per Fermín, que no descarta cap moviment a aquestes alçades de temporada oficial. Fermín López està tenint minuts i és important per a Flick, però Xavi Hernández li ofereix un rol principal i un salari altíssim.

Xavi Hernández és un enamorat d'Arda Güler, jugador del Madrid, i considera que Fermín López és un jugador similar i amb encara molta més arribada a porteria. “Perfil Premier al 100%”, asseguren membres del staff de Xavi Hernández.