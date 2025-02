Barça i Benfica es veuran les cares als vuitens de final de la UEFA Champions League, màxima competició continental, en un duel que es presenta molt apassionant. A més de la rivalitat existent sobre el terreny de joc, el Barça també pretén desfermar una altra gran batalla fora de la gespa: fitxarà per sorprendre i eliminar el Benfica de Bruno Lage. El gran damnificat d'aquest nou fitxatge del Barça serà Raphinha, ja que el Barça confirma que es tracta d'un extrem esquerre que ve per ser titular des de ja amb Flick.

El Barça s'enfrontarà al Benfica a la Champions, Joan Laporta prepara un fitxatge: problemes seriosos per a Raphinha

Barça i Benfica s'enfrontaran a l'eliminatòria de vuitens de final de la Champions, amb la particularitat que el club culer afrontarà el repte amb un nou fitxatge ja confirmat. Es tracta d'un extrem esquerre que ja ha estat captat entrenant amb els colors del Barça i que, segons ha pogut saber 'e-Notícies', fitxarà per l'entitat catalana molt pròximament. En cas de superar el Benfica, el Barça es veuria les cares amb el guanyador del Borussia Dortmund-Lille, cosa que s'ha celebrat i molt a Can Barça.

Oficial, el Barça fitxa per eliminar el Benfica de la Champions: 'Raphinha, suplent'

Queda molt per a aquest partit d'anada dels vuitens de final de la Champions League, però el Barça vol ser previsor i vol sorprendre el Benfica amb un fitxatge. Aquest fitxatge és el d'Amara Diouf, futbolista senegalès de 16 anys que arribarà al Barça amb fitxa provisional del filial. Diouf no arrencarà d'inici, però fonts del Barça confirmen que el senegalès, extrem esquerre natural, arriba amb molta força i amb ganes de competir de tu a tu amb Raphinha.