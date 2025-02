Raphinha s'assabenta dels plans del Barça per a la seva posició: Deco té 4 candidats

Raphinha està signant una de les seves millors temporades des que va arribar al Barça. El seu rendiment ha fet un gir radical respecte a la passada campanya, quan amb Xavi no va aconseguir brillar amb regularitat. Ara, sota el comandament de Hansi Flick, s'ha convertit en un jugador fonamental en l'esquema culé.

El brasiler ha millorat en tots els aspectes, des de la presa de decisions fins a la seva capacitat golejadora. La seva connexió amb la resta de l'atac ha estat clau perquè el Barça sigui més perillós en l'últim terç. Amb aquestes actuacions, el seu estatus dins de l'equip hauria de ser intocable.

Deco mou fitxa en el mercat de fitxatges

Malgrat el gran nivell de Raphinha, el Barça continua buscant reforços ofensius. Deco, director esportiu del club, porta mesos planificant la pròxima temporada amb un objectiu clar: millorar la punta d'atac. Des de la seva arribada, pensant en el mitjà termini, ha deixat clar que l'equip necessita un extrem que també pugui jugar com a '9' per quan Lewandowski no hi sigui.

El mercat de fitxatges no és fàcil per al Barça a causa de les seves limitacions econòmiques. No obstant això, Deco ha treballat en diverses opcions i ja té quatre finalistes a la seva llista. Cadascun d'ells aportaria alguna cosa diferent, però tots compleixen amb el perfil que busca el club.

Els quatre finalistes que maneja Deco

Alexander Isak, el davanter del Newcastle, és una de les opcions que més agraden per la seva versatilitat i la seva capacitat per jugar tant a la banda com a la punta. Luis Díaz, extrem del Liverpool, destaca per la seva velocitat i desbordament, aportant una variant explosiva en atac.

Benjamin Šeško, del RB Leipzig, és una aposta de futur amb gran potencial i físic imponent, ideal per al joc aeri. Per últim, Rafael Leão, l'estrella del Milan, és l'opció més ambiciosa pel seu regat i el seu poder ofensiu, encara que el seu fitxatge seria el més costós.

Cadascun d'ells encaixaria en l'esquema del Barça, però les dificultats econòmiques condicionaran la decisió final. Deco continua analitzant quina és la millor opció per reforçar l'atac sense comprometre les finances del club.

La possible arribada d'un nou atacant no significa que Raphinha hagi de perdre el seu lloc. Al contrari, el brasiler és una peça clau i qualsevol reforç arribaria per complementar-lo. La intenció del Barça és tenir una davantera més competitiva i amb variants tàctiques.