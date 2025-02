Fabrizio Romano, popular periodista especialitzat en el mercat de fitxatges, llança un clar avís a Laporta i Deco i confirma que el Barça ja té una oferta damunt de la taula. Fabrizio Romano, famós pel seu habitual 'Here We Go', ha publicat una informació que confirma que el Barça té una oferta directa del Palmeiras, club brasiler que vol a Vitor Roque. El mercat de fitxatges brasiler tanca el pròxim 28 de febrer i, per tant, el Palmeiras vol fitxar ja a Vitor Roque, davanter del Barça cedit al Betis andalús.

El Barça no compta amb Vitor Roque i, per tant, ja li porta setmanes buscant una sortida, que podria acabar de definir-se en aquestes pròximes hores de setmana. El problema principal és que el Barça va cedir a Vitor Roque al Betis fins a final de temporada, per la qual cosa els bètics podrien acollir-se al seu dret i quedar-se amb ell. El Barça està treballant, juntament amb diversos intermediaris com André Cury, perquè el Betis accepti i alliberi a Vitor Roque perquè, posteriorment, pugui ser venut al Palmeiras, que pagaria 28M€.

Vitor Roque va arribar al Barça com el davanter promesa del Brasil, fitxat de l'Athletico Paranaense amb 18 anys i va ser una incorporació avalada per Deco. El club culer va pagar 30 milions d'euros pel seu fitxatge més una xifra similar en variables, que evidentment no es pagaran. El davanter va signar un contracte fins al 2031 amb una clàusula de 500M€ i arribava amb una gran aurèola de golejador, postulant-se com el successor natural de Robert Lewandowski.

Fabrizio Romano avisa a Deco i Laporta, adeu Barça: 'L'oferta ja està presentada'

Vitor Roque, davanter brasiler de 19 anys d'edat, va arribar a LaLiga EA Sports fa just un any i, després de passar per Barça i Betis, no s'ha acabat d'assentar. Vitor Roque té contracte amb el Barça, però el club culer no vol saber res del brasiler i només pensa a buscar-li nou destí, ja que el Betis tampoc se'l quedarà. L'adaptació de Vitor Roque a LaLiga EA Sports no ha estat senzilla, motiu pel qual el davanter brasiler ja pensa a fer les maletes fins al seu nou destí.

Segons ha avançat Fabrizio Romano, el Barça ja té una oferta formal del Palmeiras, que pagaria uns 30 milions d'euros pel davanter brasiler, ara cedit al Betis. El Barça veu amb molt bons ulls l'operació, sobretot perquè aconseguiria que el fitxatge de Vitor Roque es quedés aquí i no generés més pèrdues en els comptes culers. La pilota és a la teulada del Betis, que haurà de decidir què fer amb Vitor Roque: el davanter centre està forçant per tornar a Brasil, per la qual cosa hi ha moltes opcions.

Tractant d'aprofitar el seu mal rendiment, el Palmeiras busca fer-se amb els seus serveis abans del 28 de febrer, quan finalitza el mercat al Brasil. El Palmeiras està decidit a apostar fort per Vitor Roque, però abans està sondejant que l'operació sigui factible. Per a això, el Betis hauria de donar l'OK trencant la cessió de 2 anys amb el Barça.