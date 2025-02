El pacte secret de Szczesny amb el Barça explica moltes coses: 'Ja sabia que...'

Szczesny va arribar al Barça fa uns mesos amb la idea de reforçar la porteria, que havia quedat una mica buida després de la lesió de Ter Stegen. El porter alemany, segons va informar el club després del reconeixement mèdic, va patir "una ruptura completa del tendó rotulià del genoll dret".

Ràpidament es va saber que Ter Stegen no tornaria fins la temporada vinent, ja que va haver de ser operat. Encara que la seva recuperació avança bé, no es poden forçar els temps i la porteria ha quedat en mans de Szczesny. En principi, Iñaki Peña havia de ser l'encarregat de protegir-la, però una clàusula que no es coneixia fins ara ha trencat tots els esquemes.

La clàusula de Szczesny que ningú coneixia

Quan Ter Stegen va caure lesionat, es donava per fet que Iñaki Peña seria l'encarregat de defensar la porteria del Barça. Encara que es confiava en el canterà, Hansi Flick va demanar el fitxatge d'un porter, ja que no ho veia del tot clar. Szczesny, que s'acabava de retirar feia uns mesos, va ser convençut per Lewandowski i es va unir a les files culers.

Quan Szczesny va aterrar a la Ciutat Comtal, hi havia dubtes sobre qui seria el porter titular. El polonès va afirmar públicament que venia a ajudar a Iñaki Peña i que no volia robar-li protagonisme. Al seu torn, Flick també va afirmar que Peña era el porter titular i que això seguiria sent així.

El que ningú sabia és que quan Szczesny va fitxar pel Barça, va demanar que se li asseguressin minuts sí o sí. Segons ha afirmat Relevo recentment, la directiva li va assegurar que seria el guardameta titular quan recuperés la forma física i agafés ritme. Hansi, en principi, no ha tingut res a veure, ja que és un requisit que ja s'havia acceptat anteriorment.

La situació d'Iñaki Peña com a suplent

Els mals de cap d'Iñaki Peña van començar quan l'entrenador el va castigar per arribar tard a la xerrada prèvia al partit contra l'Athletic Club. A partir d'aquell moment, Szczesny no ha parat d'acumular titularitats i només ha estat fora un partit —i va ser perquè el van expulsar en l'encontre anterior—.

Segons va dir Deco fa poc, si Szczesny vol, el renovaran dins de poc, així que Iñaki Peña té els dies comptats. Quan torni Ter Stegen, en principi, Szczesny passarà a ser el porter suplent, així que no hi ha lloc per al canterà. El lloc de tercer porter sempre sol ser per a futures promeses que juguen al filial, per la qual cosa hi haurà canvis dins de poc.