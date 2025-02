Joshua Kimmich no s'ho esperava: desvelen el motiu real del seu NO fitxatge pel Barça

El futur del migcampista internacional alemany, Joshua Kimmich, podria estar a prop de quedar lligat novament al Bayern de Munich. No obstant això, el nou contracte de renovació continua sense tancar-se i els responsables del Bayern no rebaixen la pressió al jugador. Parlar de Kimmich és parlar de versatilitat, pot jugar en qualsevol posició de la medul·lar fins i tot de lateral.

L habilitat per adaptar-se el converteix en un actiu inprescindible per al seu equip, barreja perfecta de defensa sòlida amb la creació de jugades. La seva visió de joc és notable, la seva capacitat d'anticipar les jugades li dona un avantatge competitiu significatiu. No solament és un passador sinó que sap orquestrar el timing com ningú, aquesta combinació d'habilitats defensives i ofensives el converteixen en un dels millors migcampistes del món.

Diversos dels grans estaven pendents dels seus moviments, però equips com el City de Guardiola que el tenia en el seu focus, ha acabat incorporant a Nico González. Per la seva banda, Flick, ha donat oportunitats a Frenkie De Jong que les ha sabut aprofitar i la seva continuïtat al Barça es dona per gairebé segura. El Real Madrid té més urgències a la medul·lar després de la sortida de Toni Kroos i la possible retirada de Modric aquest pròxim estiu.

Hansi Flick aposta per Kimmich

L'entrenador alemany del Barça el coneix bé de la seva etapa al Bayern de Munich i selecció germànica. Sap perfectament de l'enorme qualitat del jugador i del que seria capaç d'aportar a l'equip blaugrana. D'altra banda, la incorporació d'un jugador del seu nivell podria fer-se a cost zero a causa que queda lliure a partir del pròxim 30 de juny.

Kimmich continua sense renovar i Hansi Flick apostaria pel seu fitxatge, no obstant això s'ha trobat amb un greu problema. Joan Laporta i Deco no haurien tirat encara la tovallola encara que són conscients de la gran competència existent per fer-se amb els seus serveis. Equips com Liverpool, Arsenal, PSG o el mateix Real Madrid estan atents a la seva situació.

El problema de Hansi Flick: Kimmich no és benvingut al vestidor del Barça

Hansi Flick no té ni el més mínim dubte que Kimmich seria un reforç espectacular gràcies al seu elevat nivell, jerarquia al camp i la seva enorme polivalència. Però al vestidor del Barça no ho acaben de veure clar i hi ha diversos futbolistes que s'oposen a la seva arribada. El motiu és que un jugador veterà com Kimmich, 30 anys, tallaria d'arrel la progressió dels talents de La Masia.

Entre els jugadors de pes que són contraris a l'arribada del migcampista alemany trobem a Pedri, Gavi, Lamine Yamal i el mateix Alejandro Balde. Aquests jugadors estarien per la labor de protegir a Marc Casadó o Marc Bernal que consideren han demostrat que estan més que preparats per ser indiscutibles en el primer equip. Per a ells, l'arribada de Joshua Kimmich no és cap necessitat, consideren que la resposta es troba a casa.