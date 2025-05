Luka Modric, futbolista croat del Real Madrid, no seguirà al club blanc la pròxima temporada, però el seu llegat romandrà intacte. Luka Modric és un dels millors jugadors de la història de la Lliga i, ara, l'Atlètic de Madrid ja vol fitxar el que serà el seu successor a Espanya. El Barça també volia el nou Luka Modric, però el crack en qüestió s'ha decantat per l'Atlètic i se n'anirà amb Simeone.

El preu del nou Luka Modric ja ha estat definit: l'Atlètic de Madrid pagarà 50 milions d'euros per robar-lo al Barça. El Barça també buscava oferir pel relleu de Luka Modric, però el seu preu és prohibitiu i reforçar els interiors no és prioritat de Flick.

Luka Modric és, sens dubte, un dels millors migcampistes de LaLiga EA Sports i de la història del futbol, i, ara, l'Atlètic va a per el seu successor. Així ho confirma l'Atlètic de Madrid que, gràcies a Simeone, ha convençut el nou Luka Modric, que fitxarà per l'Atleti a canvi d'uns 50 milions d'euros, aproximadament.

Oficial, l'Atlètic de Madrid pagarà 50M€ pel nou Luka Modric: Adeu Barça

El Barça volia comptar amb el nou Luka Modric, però Hansi Flick ha frenat el fitxatge en aquestes últimes hores i l'Atleti ja se l'ha endut. “No volem més interiors”, deixava anar Deco fa uns dies, deixant entreveure que el Barça anava a passar del nou Luka Modric.

Dit i fet: el jugador que més s'assembla a Luka Modric farà un pas al costat i fitxarà per l'Atlètic de Madrid a raó de 50M€. No pot seguir esperant al Barça i acceptarà l'oferta de Simeone, que segueix apostant en aquest mercat de fitxatges d'estiu.

El relleu de Luka Modric fitxa per l'Atlètic de Madrid: "Res de Barça..."

Luka Modric, actual interior creatiu del Real Madrid, és, sense cap mena de dubte, un dels millors futbolistes de LaLiga EA Sports en la seva posició sobre el terreny de joc. El Barça, en el seu dia, va treballar per tancar el fitxatge de Luka Modric, però la veritat és que el croat es va acabar decantant per la proposta, molt més sucosa, del Madrid.

Ara, el Barça, que segueix rastrejant el mercat de fitxatges i d'agents lliures, volia fitxar el nou Modric, però tampoc serà possible. Quin és el motiu? El nou Luka Modric s'ha cansat d'esperar i fitxarà per l'Atlètic de Madrid, que pagarà 50M€ pels seus serveis. Parlem d'Àlex Baena, jugador del Villarreal que viatjarà a Madrid per unir-se a l'equip del Cholo Simeone.

El migcampista del Villarreal ha estat una de les grans revelacions de la temporada. Amb més assistències que ningú en les cinc grans lligues, el seu impacte ofensiu ha estat indiscutible i l'Atlètic apostarà pels seus serveis.