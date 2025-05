Surt a la llum una foto de Joan García que ho canvia tot: Al Barça no l'esperaven

L'interès del FC Barcelona en Joan García no és cap secret. El porter del RCD Espanyol agrada molt a la cúpula culé i porta setmanes sent valorat per a un possible fitxatge. No obstant això, abans de llançar-se a per ell, el Barça ha de resoldre diversos temes pendents.

Primer, el club necessita saber què passarà amb Szczesny, Ter Stegen i Iñaki Peña. El polonès apunta a la retirada, l'alemany genera dubtes i l'alacantí sembla estar més fora que dins dels plans de Hansi Flick. Aquesta situació complica l'arribada de Joan García, ja que no saben quin perfil serà necessari per a la pròxima temporada.

La rivalitat entre Barça i Espanyol, principal obstacle

Més enllà de la situació de la porteria culé, el principal impediment perquè Joan García vesteixi la samarreta blaugrana és l'enemistat històrica entre FC Barcelona i RCD Espanyol. L'afició perica no veuria amb bons ulls que un dels seus jugadors acabés en l'etern rival. Aquesta rivalitat afegeix un plus de complexitat a l'operació i podria provocar una forta reacció negativa.

Una foto que podria canviar-ho tot

No obstant això, tot podria canviar després de la recent aparició d'una imatge que ha incendiat el debat. En la fotografia es veu un jove Joan García visitant les instal·lacions del FC Barcelona acompanyat d'uns amics quan era nen. En aquells moments, ni tan sols imaginava arribar al primer equip de l'Espanyol, però la imatge apunta a un passat blaugrana ocult.

Un passat que pot acostar posicions

De confirmar-se aquest passat, Joan García estaria encantat de fitxar pel Barça. Només hauria de fer-ho públic per guanyar-se el perdó i l'acceptació de l'afició culé. Això facilitaria molt l'operació i podria dissoldre part del rebuig inicial pel seu actual club.

I és que, malgrat els obstacles, Joan García segueix agradant molt al FC Barcelona. La seva gran temporada amb l'Espanyol i el seu potencial el converteixen en un fitxatge estratègic. La directiva blaugrana confia que es pugui tancar l'operació i reforçar una porteria que necessita urgentment garanties per al futur.

Esperant la decisió definitiva

Ara toca esperar per veure com evoluciona aquesta història. El Barça segueix pendent de la seva porteria i Joan García és una de les opcions més atractives.

El pròxim mercat d'estiu serà decisiu per saber si el jove porter, amb un passat ocult, es converteix en nou jugador del FC Barcelona.