Joan Laporta, el gran líder del Barça, negocia amb el Betis un fitxatge de 50 milions.

És un secret a veus que el FC Barcelona, liderat per Joan Laporta, està buscant reforçar la parcel·la ofensiva de l'equip. Deco, director esportiu del Barça, ho va confirmar fa pocs dies en dir: "no busquem laterals, centrals ni migcampistes". Tot i això, no va esmentar res sobre extrems o porteria.

Justament, aquestes són les dues posicions que Hansi Flick ha demanat reforçar i en les quals Laporta porta mesos treballant.

Incertesa a la porteria, seguretat a la davantera

L'assumpte de la porteria encara està obert i no se sap què passarà amb Ter Stegen o Szczesny. No obstant això, en l'atac la situació és clara: Joan Laporta vol fitxar un extrem esquerre que accepti el rol de suplent i que no sigui excessivament car. Després de molt buscar, el president blaugrana ha trobat el que necessitava al Real Betis.

L'interès en Jesús Rodríguez creix

Segons informa El Nacional, el FC Barcelona ja ha mantingut reunions amb els agents de Jesús Rodríguez per valorar el seu traspàs.

Jesús Rodríguez és la nova joia del Betis, un extrem de només 19 anys que està causant sensació a LaLiga. La seva clàusula de rescissió és de 50 milions d'euros, un preu que encaixa perfectament en l'estratègia de Laporta i Deco.

Un perfil que encaixa amb la idea de Flick

Jesús Rodríguez destaca pel seu desvergonyiment, velocitat i passió al camp. Aquestes qualitats el converteixen en una aposta segura per reforçar l'ofensiva blaugrana.

Flick busca un jugador que aporti frescor i empenta des de la banqueta, capaç de suplir Lamine Yamal i Raphinha quan el calendari apreta. Jesús compleix amb tots aquests requisits i promet donar moltes alegries a l'afició.

Joan Laporta va amb tot

Encara que per ara només han estat els primers contactes, Joan Laporta està decidit a fer tot el possible per tancar l'operació.

Sap que Jesús pot ser un reforç clau per al Barça. A més, pagar la seva clàusula de 50 milions d'euros evitaria que el club hagi de desemborsar molt més per opcions com Luis Díaz.

Una oportunitat que no vol deixar passar

El FC Barcelona és conscient que reforçar l'extrem és vital per mantenir la competitivitat de l'equip en totes les competicions.

Jesús Rodríguez és un talent jove, prometedor i assequible que encaixa en els plans de futur de Flick i Laporta. Per això, la directiva blaugrana està accelerant les negociacions per evitar perdre aquesta oportunitat. El Barça sembla haver trobat en Jesús Rodríguez l'extrem que buscava.

El jove del Betis podria ser la clau per donar més profunditat i variants a la davantera culé. Tot apunta que aquest estiu serà decisiu per definir el seu futur i el del FC Barcelona.