Ni Athletic ni Madrid, Nico Williams li diu a Lamine Yamal: 'Amic, me'n vaig al...'

Nico Williams segueix sent protagonista en l'entorn del Barça. El jove extrem de l'Athletic, que va estar molt a prop de signar pel club català l'estiu passat, continua generant gran interès. L'afició estaria encantada amb el seu fitxatge i el seu bon amic, Lamine Yamal, segur que somia amb jugar al seu costat al Camp Nou.

No obstant això, les últimes informacions apunten que el desig de Lamine Yamal serà complicat. Tal com va confirmar Joan Laporta dilluns passat, l'interès del FC Barcelona s'ha refredat, cosa que el Real Madrid ha aprofitat per entrar en escena. Però a més, Nico Williams té sobre la taula altres dues ofertes que podrien canviar-li la vida, ambdues provinents del mateix destí.

La complicada realitat per a Nico Williams i Lamine Yamal

Encara que Lamine Yamal desitjaria veure Nico Williams vestit amb la samarreta culé, la realitat és diferent. La clàusula de 60 milions d'euros que pesa sobre Nico frena els plans de Deco i del club. D'altra banda, Hansi Flick no li veu lloc com a titular en el seu esquema tàctic, i Joan Laporta prefereix passar pàgina després de l'intent fallit de l'estiu passat.

Davant tal escenari, el Real Madrid ha aparegut del no-res per ser el protagonista dels últims rumors. Segons va informar el diari MARCA, Nico Williams s'ha colat en els plans de Xabi Alonso i Florentino Pérez. Un moviment completament inesperat i que podria allunyar definitivament Lamine Yamal del seu amic.

I per si aquesta situació no fos suficient, hi ha dos equips de la Premier League que van a tirar la casa per la finestra per fitxar ja Nico Williams. Chelsea i Arsenal estan oferint sous que multipliquen per molt el que actualment guanya Nico a l'Athletic. Aquestes propostes col·loquen la Premier com el destí més probable per al seu futur.

Ofertes milionàries per a Nico Williams, el Barça es despedeix

Es parla que tant Arsenal com Chelsea estan posant sobre la taula 15 milions d'euros bruts anuals a Nico Williams. Una quantitat difícil d'igualar per al Barça en aquests moments. Aquest aspecte econòmic allunya definitivament el '10' de l'Athletic del Camp Nou.

Lamine Yamal, coneixedor de la situació i gran amic de Nico Williams, entén que el club català no pot competir amb aquestes xifres. La realitat marca que la Premier League és l'opció més atractiva per al jove extrem. I, en concret, l'Arsenal de Mikel Arteta.

Encara que la història de Nico Williams amb el Barça sembla haver arribat a la seva fi, el seu futur es presenta prometedor. Les ofertes a Anglaterra li ofereixen estabilitat i l'oportunitat de créixer en una de les lligues més competitives del món. Mentrestant, Lamine Yamal haurà d'afrontar la idea de no compartir vestidor amb el seu amic al Camp Nou.