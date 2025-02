Sorpresa d'última hora al Madrid, Carlo Ancelotti li diu a Rodrygo: 'Et to...'

El Real Madrid ha emès un dur comunicat oficial en contra de l'arbitratge en el partit contra l'Espanyol a Cornellà. En el text, l'entitat dirigida per Florentino Pérez critica un sistema arbitral que consideren "viciat". A més, el club blanc subratlla que "aquest escàndol arbitral no és un cas aïllat", reflectint el seu malestar pel que ha succeït i la seva preocupació per la manca de respostes.

El comunicat es refereix especialment a una entrada de Carlos Romero, jugador de l'Espanyol, sobre Kylian Mbappé, que només va ser sancionada amb targeta groga. Aquesta jugada, que va deixar el davanter francès amb un hematoma al bessó, ha generat una forta reacció al Real Madrid. L'entitat demana explicacions sobre l'arbitratge, considerant que no es van prendre les mesures adequades davant l'agressivitat de l'entrada.

Bellingham i Mbappé, descartats per al partit a Butarque

Mentre el clima de tensió s'incrementa pel tema arbitral, Carlo Ancelotti ha pres decisions importants en relació amb els jugadors lesionats. Per al partit de Copa del Rei contra el Leganés a Butarque, el tècnic italià ha decidit deixar fora a Jude Bellingham i Kylian Mbappé.

Segons Ancelotti, ambdós jugadors pateixen hematomes que els impedeixen estar al 100% i rendir al nivell que l'equip necessita. La baixa de Mbappé es deu a l'esmentada entrada de Romero de l'Espanyol, que va deixar el davanter francès amb molèsties al seu bessó. Ancelotti ha explicat que, encara que no és una lesió greu, l'estat físic del jugador no li permet estar al màxim per a l'encontre de Copa del Rei.

El mateix passa amb Jude Bellingham, qui també té un hematoma que li impedeix oferir la seva millor versió al camp. El '5' no podrà estar aquesta nit davant el Leganés, així que tot el pes ofensiu recaurà en Rodrygo.

Rodrygo, encarregat de liderar l'atac

Amb Bellingham i Mbappé fora de la convocatòria, Carlo Ancelotti ha assenyalat a Rodrygo Goes com l'encarregat d'assumir la responsabilitat ofensiva de l'equip davant el Leganés. En concret, li ha deixat clar en l'entrenament quin serà el seu paper aquesta nit: "Et tocarà carregar amb la responsabilitat ofensiva".

El tècnic italià confia que el brasiler, qui ha mostrat un gran nivell en els últims partits, pugui liderar l'atac del Real Madrid. Rodrygo serà fonamental per mantenir l'eficàcia ofensiva de l'equip. La baixa de dos dels jugadors més determinants del Real Madrid no serà fàcil de suplir, però Ancelotti confia en el talent i la capacitat dels seus futbolistes menys habituals.

El Real Madrid es troba en un moment complicat, amb tensions internes a causa de l'arbitratge i les lesions que afecten figures clau. L'equip de Carlo Ancelotti continua lluitant per mantenir la seva competitivitat en totes les competicions, mentre busca solucions a aquests problemes. Les pròximes setmanes seran clau per veure com es recuperen els jugadors i com l'equip maneja aquests desafiaments.