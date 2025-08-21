El nou fitxatge de Xabi Alonso sentencia Endrick: s'ha quedat sense opcions
El tècnic tolosà confia més en l'ariet espanyol que en el brasiler
La situació d'Endrick al Real Madrid comença a generar preocupació. El jove davanter brasiler ha passat més temps entre lesions que sobre la gespa en aquest inici de temporada.
La seva adaptació s'ha vist truncada per dos problemes físics, un abans del Mundial de Clubs i un altre a la recent gira de pretemporada. Amb pocs minuts, la paciència comença a esgotar-se a Valdebebas.
Mentre Endrick lluita per recuperar la seva millor forma, un altre nom ha irromput amb força a l'atac blanc: Gonzalo García.
El jugador del planter ha demostrat estar preparat per fer el salt al primer equip amb actuacions sòlides i gols importants.
El seu rendiment no ha passat desapercebut i cada cop compta amb més protagonisme en els plans de Xabi Alonso.
El contrast entre tots dos és evident. Endrick, fitxat com una de les grans joies del futbol sud-americà, encara no ha pogut confirmar les expectatives que va despertar a la seva arribada.
Gonzalo García, en canvi, ha convertit les seves oportunitats en arguments de pes.
Per això, en aquests moments, Xabi Alonso té clar que confia més en Gonzalo que en Endrick, una realitat que el brasiler no pot ignorar.
La desconnexió física llastra el seu progrés
L'obstacle principal d'Endrick és la seva irregularitat física. Sense continuïtat, el jove davanter no aconsegueix assolir el ritme competitiu que exigeix un club com el Real Madrid.
Cada recaiguda es converteix en un cop a la seva confiança i també en un motiu de dubte per al cos tècnic, que no pot esperar indefinidament que es recuperi del tot.
A més, el calendari juga en contra seva. La temporada prèvia al Mundial de 2026 obliga els jugadors joves a consolidar-se com més aviat millor si volen tenir opcions d'entrar a les seves seleccions.
Endrick, que somia amb ser protagonista amb el Brasil, necessita partits i minuts de qualitat, una cosa que a Chamartín comença a semblar complicada.
Gonzalo García, mentrestant, ha aprofitat aquest buit per fer-se un lloc. Amb entrega, mobilitat i gol, el jugador del planter ha convençut Xabi Alonso que pot ser una alternativa real a Mbappé en la rotació ofensiva. Aquesta confiança reforça el seu estatus a l'equip i relega encara més el brasiler.
Una cessió guanya força a Valdebebas
Als despatxos ja es parla obertament d'una cessió al mercat d'hivern. La idea és que Endrick pugui recuperar continuïtat lluny del Bernabéu i tornar més madur i amb ritme competitiu.
Semblaria un pas enrere en aparença, però una solució pràctica per no frenar el seu desenvolupament. El mateix jugador, però, manté el seu desig de quedar-se.
Ha transmès als seus companys i al club que vol triomfar al Real Madrid, però la realitat del present és que no té lloc. La cruïlla és clara: cedir-lo perquè creixi o arriscar-se que la seva progressió s'estanqui.
En qualsevol cas, Endrick continua sent vist com una aposta de futur. El problema és que aquest futur no arriba i cada partit que passa, Gonzalo García suma protagonisme. Això fa que s'acosti més la possibilitat de veure'l marxar a la recerca de minuts.
