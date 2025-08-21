El nuevo fichaje de Xabi Alonso sentencia a Endrick: Se ha quedado sin opciones

La situación de Endrick en el Real Madrid empieza a generar preocupación. El joven delantero brasileño ha vivido más tiempo entre lesiones que sobre el césped en este arranque de temporada.

Su adaptación se ha visto truncada por dos problemas físicos, uno antes del Mundial de Clubes y otro en la reciente gira de pretemporada. Con apenas minutos, la paciencia comienza a agotarse en Valdebebas.

Mientras Endrick lucha por recuperar su mejor forma, otro nombre ha irrumpido con fuerza en el ataque blanco: Gonzalo García.

El canterano ha demostrado estar preparado para dar el salto al primer equipo con actuaciones sólidas y goles importantes.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido y cada vez cuenta con más protagonismo en los planes de Xabi Alonso.

El contraste entre ambos es evidente. Endrick, fichado como una de las grandes joyas del fútbol sudamericano, todavía no ha podido confirmar las expectativas que despertó en su llegada.

Gonzalo García, por el contrario, ha convertido sus oportunidades en argumentos de peso.

Por eso, en estos momentos, Xabi Alonso tiene claro que confía más en Gonzalo que en Endrick, una realidad que el brasileño no puede ignorar.

La desconexión física lastra su progreso

El principal obstáculo de Endrick es su irregularidad física. Sin continuidad, el joven delantero no logra alcanzar el ritmo competitivo que exige un club como el Real Madrid.

Cada recaída se convierte en un golpe a su confianza y también en un motivo de duda para el cuerpo técnico, que no puede esperar indefinidamente que se recupere del todo.

Además, el calendario juega en su contra. La temporada previa al Mundial de 2026 obliga a los jugadores jóvenes a consolidarse cuanto antes si quieren tener opciones de entrar en sus selecciones.

Endrick, que sueña con ser protagonista con Brasil, necesita partidos y minutos de calidad, algo que en Chamartín empieza a parecer complicado.

Gonzalo García, mientras tanto, ha aprovechado ese vacío para hacerse hueco. Con entrega, movilidad y gol, el canterano ha convencido a Xabi Alonso de que puede ser una alternativa real a Mbappé en la rotación ofensiva. Esa confianza refuerza su estatus en el equipo y relega aún más al brasileño.

Una cesión gana fuerza en Valdebebas

En los despachos ya se habla abiertamente de una cesión en el mercado invernal. La idea es que Endrick pueda recuperar continuidad lejos del Bernabéu y regresar más maduro y con ritmo competitivo.

Sería un paso atrás en apariencia, pero una solución práctica para no frenar su desarrollo. El propio jugador, sin embargo, mantiene su deseo de quedarse.

Ha transmitido a sus compañeros y al club que quiere triunfar en el Real Madrid, pero la realidad del presente es que no tiene sitio. La encrucijada es clara: cederlo para que crezca o arriesgarse a que su progresión se estanque.

En cualquier caso, Endrick sigue siendo visto como una apuesta de futuro. El problema es que ese futuro no llega y cada partido que pasa, Gonzalo García suma protagonismo. Ello hace que se acerque más la posibilidad de verle marcharse en busca de minutos.