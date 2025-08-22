Nuevo fichaje de Hansi Flick para la portería: Más competencia para Joan García

El debate en la portería del Barça no cesa y es que las noticias en esta demarcación no paran de sucederse. Al gran fichaje del verano, Joan García, que será sin duda el nuevo portero titular, el equipo queda a la espera de la inscripción de Szczesny. El veterano guardameta polaco, renovado hasta junio de 2027, esperará su oportunidad en el banquillo blaugrana.

La llave de la inscripción del portero polaco está en Oriol Romeu e Iñaki Peña pendientes de solucionar su salida del Barça. Hasta que Iñaki Peña no salga del equipo, difícilmente se podrá inscribir al portero polaco. Se espera que las salidas de Peña y Romeu se solucionen en breve lo que posibilitará las inscripciones de Gerard Martín y de Szczesny.

En esta espera, el Barça ha decidido inscribir a cuatro jugadores del filial como son los primos Guille y Toni Fernández, el lateral Jofre Torrents y el portero Diego Kochen. De esta manera, Hansi Flick da la oportunidad al guardameta estadounidense, formado en La Masía, de ser el tercer portero de la plantilla. El joven portero del filial ha sido, durante la pasada temporada, un habitual en los entrenamientos de la primera plantilla.

Diego Kochen renovado hasta 2028

Hace unos meses el portero internacional estadounidense, Diego Kochen, firmó un nuevo contrato con el Barça que le mantendrá en el club hasta 2028. Kochen, todavía no ha debutado en partido oficial con el Barça pero ha sido un fijo en las sesiones de entrenamientos de Flick. El portero ha sido convocado por Pochettino en las últimas convocatorias de la selección nacional de USA.

Aunque Kochen tuvo la oportunidad de representar a España en categorías inferiores, su deseo expreso ha sido jugar con Estados Unidos. Fuentes del staff técnico del Barça ven a Kochen como alternativa de competir el puesto a medio plazo a Joan García. Habiendo renovado Szczesny hasta 2027, lo más probable es que Kochen se convierta, en poco tiempo, en el segundo portero del equipo.

Diego Kochen, el futuro

En un futuro no muy lejano, Diego Kochen está llamado a ser el portero que le pueda discutir la titularidad a Joan García en el equipo. Es estadounidense es uno de los jugadores más prometedores de La Masía por sus grandes cualidades bajo palos. Nacido en marzo de 2006 en Miami, llegó al Barça en verano de 2019 procedente del Tecnofutbol CF.

Desde que entró en el Infantil A culé, su progresión ha sido imparable destacando por su agilidad, reflejos y conceptos técnicos. Durante este tiempo en La Masía, Kochen ha seguido progresando y mejorando en sus estiradas, juego aéreo y tiempo de reacción. Hansi Flick lo ha elegido para ser el tercer portero de la plantilla convencido de sus innegables virtudes futbolísticas.