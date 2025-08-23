El fitxatge somiat de Florentino Pérez es cancel·la després del Reial Madrid-CA Osasuna
El president blanc té clar que no és tan necessari com semblava de moment
El Real Madrid ha decidit no precipitar-se amb Ibrahima Konaté. La recuperació d'Éder Militão i la solidesa de la nòmina de centrals disponibles permeten a Xabi Alonso rotar sense problemes en defensa.
Per això, l'opció del defensa del Liverpool perd urgència i es trasllada a l'horitzó de 2026, quan quedarà lliure.
En aquests moments, el Real Madrid compta amb cinc centrals al primer equip, a més de Joan Martínez. El jugador del planter del Castilla ja apareix als plans del primer equip.
Aquesta situació reforça la idea de no llançar-se a una operació milionària, sobretot si David Alaba roman a la plantilla.
Ibrahima Konaté, decidit a vestir de blanc
El central francès té clara la seva intenció de jugar al Bernabéu i ja ho ha demostrat rebutjant diverses propostes de renovació a Anfield.
Està còmode al Liverpool, però l'oportunitat de seguir els passos del seu excompany Alexander-Arnold i fitxar pel Madrid li resulta massa atractiva.
Per part del club anglès, l'estratègia és diferent. Tot i que són conscients que el Madrid està a l'aguait, continuen demanant 50 milions per la seva sortida immediata.
Estan disposats a assumir el risc de perdre'l gratis d'aquí a dos anys abans que malvendre'l aquest estiu, cosa que complica qualsevol moviment en aquest mercat de fitxatges.
La tranquil·litat de Valdebebas
A Chamartín es transmet calma. Florentino Pérez i la direcció esportiva valoren Konaté com una oportunitat de mercat, però no volen pagar xifres desproporcionades per un jugador que quedarà lliure el 2026.
La política és clara: si no és ara a un preu assequible, serà l'estiu vinent o com a agent lliure.
A més, el nom de William Saliba continua sobre la taula. El defensa de l'Arsenal és considerat l'opció número u, tot i que els darrers senyals apunten que renovarà amb els londinencs.
Aquesta circumstància augmenta l'interès per Konaté, però no canvia la fulla de ruta marcada a Valdebebas: paciència i discreció.
Un destí que ja s'imagina
A Liverpool sospiten que el futur de Konaté és a Madrid. La il·lusió del jugador i la manca d'acord en la seva renovació obren un escenari que cada cop sembla més inevitable.
A Valdebebas confien que la seva decisió d'apostar pel Real Madrid sigui ferma i que l'espera valgui la pena.
El calendari marcarà el ritme de les negociacions, però tot apunta que el Bernabéu haurà d'esperar.
Ibrahima Konaté seguirà al Liverpool, almenys una temporada més, mentre a Madrid es preparen per donar el cop definitiu quan les condicions del mercat de fitxatges ho permetin.
Més notícies: