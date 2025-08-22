Florentino Pérez està arribant al seu límit per fer oficial el fitxatge: està tip
El futur del brasiler es podria complicar si no reacciona
Florentino Pérez està tip d'haver d'anar darrere de Vinícius Júnior en cada moviment, tant dins com fora del camp.
El president del Real Madrid sent que l'actitud de l'extrem brasiler ja frega el tòxic i que el seu rendiment no justifica les exigències que ha posat damunt la taula.
Al club sospiten fins i tot que el seu baix compromís podria estar relacionat amb un possible pla de sortida el proper estiu.
L'extrem, que va arribar a ser considerat una de les grans estrelles del projecte blanc, travessa un moment delicat.
La seva xispa sembla apagada i la seva desconnexió sobre la gespa es repeteix partit rere partit. Ni tan sols el suport incondicional que va tenir en temporades anteriors evita que ara mateix es parli d'ell com un problema.
El Bernabéu ja no perdona els seus errors
La paciència no només s'esgota a la directiva, també a la graderia. En l'últim enfrontament contra Osasuna, Vinícius va ser protagonista involuntari d'alguns xiulets quan va perdre pilotes de manera innocent.
Per a un futbolista que sempre havia tingut l'afició al seu costat, aquesta reacció marca un abans i un després.
Florentino Pérez observa tot amb una barreja de decepció i cansament. Considera que no es pot acceptar un contracte milionari per a un jugador que no rendeix al nivell esperat.
Les demandes del seu entorn resulten exagerades si es comparen amb el seu estat de forma actual. El president pensa que ha arribat el moment de posar límits i que, si Vinícius no reacciona, serà ell qui acabi perdent.
La renovació en punt mort
El brasiler fa mesos que negocia una millora contractual, però Florentino Pérez ja no està disposat a acceptar xantatges.
No entén que un futbolista que ha perdut regularitat en el seu joc exigeixi ser tractat com la màxima estrella de l'equip. El Real Madrid valora el seu talent, però també exigeix compromís i resultats.
Xabi Alonso, per la seva banda, necessita que tots els seus jugadors estiguin connectats i disponibles per competir al màxim nivell. De poc serveix tenir un futbolista amb potencial si la seva mentalitat i el seu físic no acompanyen.
Aquesta és una altra de les raons per les quals a Valdebebas no descarten que la solució passi per escoltar ofertes el proper estiu.
Un futur que es complica per a Vinícius Júnior
Si la situació no canvia aviat, Vinícius Júnior podria trobar-se en un escenari indesitjat. Florentino Pérez gestiona l'opció de posar-lo al mercat i alguns dirigents ja creuen que seria el més intel·ligent.
El brasiler, que somiava amb ser llegenda al Santiago Bernabéu, corre el risc que la seva història acabi molt abans del que s'esperava.
El missatge és clar: al Real Madrid ningú està per damunt del club. Florentino no seguirà darrere d'un jugador que no correspon amb rendiment, i si Vinícius no reacciona, serà ell qui pagui el preu més alt.
