El nou fitxatge del Reial Madrid està contra les cordes després de la resposta de Rodrygo
El migcampista argentí sap que el brasiler ha guanyat importància per a Xabi Alonso
El futur de Rodrygo Goes ha estat un tema recurrent en els últims mesos. Després de diversos rumors sobre la seva sortida, el brasiler finalment es queda al Real Madrid per a la temporada 2025-2026.
Tot i que diversos clubs van mostrar interès en el seu traspàs, cap va arribar a concretar una oferta. Ara, amb la situació aclarida, Xabi Alonso sembla disposat a comptar amb ell, cosa que podria dificultar la possibilitat que Franco Mastantuono es guanyi un lloc a l'onze titular.
Rodrygo ha decidit quedar-se, tal com van confirmar mitjans com Fabrizio Romano i AS. Encara que queden dies de mercat per davant, sembla que el davanter seguirà al club blanc aquesta temporada.
Això genera una oportunitat d'or per a l'extrem brasiler d'aprofitar el seu rol i, sobretot, recuperar el protagonisme que havia perdut amb el pas del temps.
Un paper fonamental per a Rodrygo
Xabi Alonso ara té una plantilla més consolidada, amb molts recursos per afrontar la temporada. Si bé alguns consideren que certes posicions podrien millorar, la realitat és que l'equip ja té una base sòlida.
Rodrygo, en no marxar-se, té l'oportunitat d'afiançar-se al primer equip. Tanmateix, el seu lloc a l'onze no està assegurat, ja que competirà per la titularitat amb Vinícius Júnior i Franco Mastantuono.
Rodrygo ha expressat que el seu desig sempre va ser quedar-se, tot i l'interès d'altres clubs. Encara que el seu entorn va rebre ofertes perquè canviés d'aires, el davanter brasiler mai no va ser el principal impulsor d'aquesta idea.
Ara, amb la confirmació de la seva permanència, Xabi Alonso té clar que ha de treballar per recuperar el millor Rodrygo, que haurà de demostrar la seva vàlua als entrenaments i als partits.
Mastantuono: la competència de Rodrygo
L'arribada de Franco Mastantuono, amb el seu talent i potencial, ha estat una de les incorporacions més destacades del Real Madrid.
El jove argentí també busca guanyar-se un lloc a l'onze titular, però ara haurà de lidiar amb la forta competència de Rodrygo. Un jugador que, pel que sembla, hauria aconseguit recuperar la confiança del tècnic.
D'aquesta manera, Franco Mastantuono haurà d'esperar la seva oportunitat per demostrar la seva capacitat, ja que el brasiler té l'avantatge de l'experiència i la relació consolidada amb Xabi Alonso.
Tot i els esforços de Mastantuono, el rol de Rodrygo dins l'equip serà crucial. Xabi Alonso, que valora molt la feina defensiva i la pressió, li ha deixat clar que per ser titular, el brasiler ha de millorar la seva feina en aquest aspecte. Rodrygo haurà de ser determinant en gols i assistències si vol quedar-se amb el lloc de titular a la banda.
Desafiaments per a Mastantuono
El creixement de Mastantuono i la seva adaptació al futbol europeu no serà fàcil, sobretot amb una competència ferotge com la que ofereix Rodrygo.
Tot i que l'argentí ha mostrat espurnes de qualitat, haurà de continuar lluitant pel seu lloc a l'equip.
La permanència de Rodrygo, més motivat que mai, podria fer que Franco Mastantuono s'hagi de conformar amb un paper de revulsiu, a l'espera de la seva oportunitat definitiva.
