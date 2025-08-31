Deco s’atipa del drama de Fermín López i el Chelsea: El que demana perquè el fitxin
El Barça fixa el preu de Fermín López per poder abandonar el Barça
Darrers sospirs al mercat de fitxatges i la incertesa al Barça segueix creixent en certs aspectes. Mentre l'operació sortida s'ha anat desencallant amb la cessió d'Iñaki Peña a l'Elx i la rescissió del contracte d'Oriol Romeu, també es podria donar alguna sortida dolorosa. La qualitat a la medul·lar del conjunt blaugrana és tan gran que alguns dels seus integrants desperten molt d'interès entre els grans europeus.
La situació econòmica a Can Barça continua sent complicada i una gran venda donaria un gran baló d'oxigen a l'entitat. Joan Laporta ho sap i, encara que la venda sigui dolorosa, és gairebé imprescindible per a l'entitat per evitar problemes de tresoreria. El principal hàndicap de Laporta el té al staff tècnic, on Flick no és partidari que cap pes pesant de la plantilla abandoni el club.
El tècnic alemany ja va ser molt reticent amb la probable sortida de Marc Casadó a la Premier quan el català va rebre ofertes. Ara, li toca el torn a l'andalús Fermín López que, tot i no ser titular indiscutible, és molt valorat per Flick. El Chelsea va de debò pel fitxatge de Fermín i el Barça ha fixat el preu de sortida del canterà.
El Barça fixa el preu de sortida de Fermín
La directiva del Barça, conscient del gran interès que desperta Fermín a les files del Chelsea, ha augmentat el seu preu de sortida. El conjunt anglès estaria valorant fer arribar una proposta de fitxatge que rondaria els 50 milions d'euros. El Barça, per la seva banda, ha fixat el seu preu de sortida en 70 milions.
Tot i que el mitjapunta andalús no ha comptat amb massa minuts a l'inici de lliga, Hansi Flick ha afirmat que vol Fermín a la plantilla. De moment, el Barça no es planteja desprendre's de l'esportista a no ser que sigui el mateix Fermín qui ho sol·liciti. El jugador té contracte fins al 2029 i té l'última paraula sobre el seu futur immediat.
El Chelsea vol fitxar-lo
La postura del Barça és clara: no pretén forçar la sortida de l'onubenc, però si l'esportista vol sortir, el seu preu queda fixat en 70M. Una xifra milionària que permetria de totes, totes, que el club tornés a la famosa norma de l'1:1 de fair play financer. El Chelsea ha fet arribar una oferta al jugador perquè l'analitzi i els respongui si accepta formar part de la seva plantilla.
La incertesa en la resposta de Fermín és manifesta: es mou entre l'amor al Barça i la possibilitat de ser protagonista en el Chelsea. Els londinencs li ofereixen un rol protagonista i un salari que supera amb escreix el que rep al Barça. Si el jugador acaba acceptant l'oferta anglesa, està per veure si els londinencs acaben pagant els 70M que exigeix el Barça.
Més notícies: