La UEFA i la decisió que podria costar-li una milionada al Barça: Laporta es lamenta
Una decisió de la UEFA posa en risc un gran ingrés econòmic: el Barça podria perdre'l
La directiva del Barça està pendent de la reunió de la UEFA del pròxim 11 de setembre que tindrà lloc a Tirana, la capital d'Albània. Segons la decisió que acabi adoptant l'organisme internacional, pot tenir greus repercussions en l'economia culer. L'organisme internacional ha de prendre una resolució definitiva sobre una proposta de la Federació Espanyola.
Fa dues setmanes, la junta de la RFEF, a petició de la Lliga, va traslladar la sol·licitud de jugar la 17a jornada del campionat espanyol a la ciutat de Miami. Lògicament, els dos clubs implicats, Barça i Villarreal, estan d'acord amb la petició. Seria la primera vegada que un encontre de la Lliga espanyola es disputés a l'estranger.
La UEFA està estudiant si la petició és factible a nivell legal; al comitè executiu de l'organisme internacional saben de la gran importància de la seva decisió. En cas de donar permís a la disputa del partit en terres americanes, s'asseurà un precedent molt significatiu. És important destacar la gran oposició manifestada per l'AFE amb la signatura dels capitans de nombrosos equips de primera i segona divisió.
Petició polèmica
La sol·licitud de jugar el partit Villarreal-Barça de la Lliga està generant molt de rebuig i polèmica. L'últim a pronunciar-se ha estat Glenn Micallef, comissionat europeu per a l'esport. Micallef ha estat clar a l'afirmar que les competicions europees s'han de jugar i quedar-se a Europa.
En cas que la UEFA doni llum verda a la petició, l'última paraula estarà en mans de la FIFA. Una decisió complexa tenint en compte que caldria regularitzar el tema per assegurar l'esperit competitiu d'una competició amb més clubs. Caldria determinar quants partits es podrien jugar a l'estranger, la distància i quins clubs podrien fer-ho.
El benefici econòmic
En cas que finalment es denegui el partit a Miami, el Barça deixaria de percebre uns 6 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi sumarien els seus ingressos per patrocinis i drets televisius. Per la seva banda, el Villarreal cobraria una xifra lleugerament superior per compensar la pèrdua d'ingressos per la venda d'entrades.
Si res no es torça, la 17a jornada es disputaria a l'Hard Rock Stadium de Miami el pròxim 20 de desembre, abans de l'aturada nadalenca. Decisió molt controvertida, com ja hem assenyalat, que també afecta les aficions d'ambdós clubs. No és nou l'intent de Javier Tebas d'internacionalitzar la Lliga, encara que en les situacions precedents ho va intentar sense èxit.
