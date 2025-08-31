El nuevo fichaje del Real Madrid está contra las cuerdas tras la respuesta de Rodrygo

El futuro de Rodrygo Goes ha sido un tema recurrente en los últimos meses. Tras varios rumores sobre su salida, el brasileño finalmente se queda en el Real Madrid para la temporada 2025-2026.

A pesar de que varios clubes mostraron interés en su traspaso, ninguno llegó a concretar una oferta. Ahora, con la situación despejada, Xabi Alonso parece dispuesto a contar con él, lo que podría dificultar la posibilidad de Franco Mastantuono de ganarse un lugar en el once titular.

Rodrygo ha decidido quedarse, tal como confirmaron medios como Fabrizio Romano y AS. Aunque aún hay días de mercado por delante, parece que el delantero seguirá en el club blanco esta temporada.

Esto genera una oportunidad de oro para el extremo brasileño de aprovechar su rol y, sobre todo, recuperar el protagonismo que había perdido con el paso del tiempo.

Un papel fundamental para Rodrygo

Xabi Alonso ahora tiene una plantilla más consolidada, con muchos recursos para afrontar la temporada. Si bien algunos consideran que ciertas posiciones podrían mejorar, la realidad es que el equipo ya tiene una base sólida.

Rodrygo, al no marcharse, tiene la oportunidad de afianzarse en el primer equipo. Sin embargo, su lugar en el once no está asegurado, ya que competirá por la titularidad con Vinícius Júnior y Franco Mastantuono.

Rodrygo ha expresado que su deseo siempre fue quedarse, a pesar del interés de otros clubes. Aunque su entorno recibió ofertas para que cambiara de aires, el delantero brasileño nunca fue el principal impulsor de esa idea.

Ahora, con la confirmación de su permanencia, Xabi Alonso tiene claro que debe trabajar para recuperar al mejor Rodrygo, quien deberá demostrar su valía en los entrenamientos y en los partidos.

Mastantuono: la competencia de Rodrygo

La llegada de Franco Mastantuono, con su talento y potencial, ha sido una de las incorporaciones más destacadas del Real Madrid.

El joven argentino también busca ganarse un hueco en el once titular, pero ahora tendrá que lidiar con la fuerte competencia de Rodrygo. Un jugador que, al parecer, habría logrado recuperar la confianza del técnico.

De este modo, Franco Mastantuono deberá esperar su oportunidad para demostrar su capacidad, ya que el brasileño tiene la ventaja de la experiencia y la relación consolidada con Xabi Alonso.

A pesar de los esfuerzos de Mastantuono, el rol de Rodrygo dentro del equipo será crucial. Xabi Alonso, quien valora mucho el trabajo defensivo y la presión, le ha dejado claro que para ser titular, el brasileño debe mejorar su trabajo en ese aspecto. Rodrygo deberá ser determinante en goles y asistencias si desea quedarse con el puesto de titular en la banda.

Desafíos para Mastantuono

El crecimiento de Mastantuono y su adaptación al fútbol europeo no será fácil, sobre todo con una competencia feroz como la que ofrece Rodrygo.

Aunque el argentino ha mostrado destellos de calidad, tendrá que seguir luchando por su lugar en el equipo.

La permanencia de Rodrygo, más motivado que nunca, podría hacer que Franco Mastantuono tenga que conformarse con un papel de revulsivo, a la espera de su oportunidad definitiva.