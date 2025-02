És el nou Andrés Iniesta, no hi ha dubte, Flick avisa: 'No vull dir gaire sobre...'

Andrés Iniesta, nascut a terres manxegues i d'adopció catalana, va liderar el millor Barça de la història. Gràcies a la seva màgia i el seu talent, ràpidament es va convertir en un referent de La Masia, un ídol absolut del barcelonisme, i una figura admirada per companys, rivals i aficionats.

Amb Busquets i Xavi, Andrés Iniesta va formar segurament la millor medul·lar de tots els temps. A més, la seva connexió amb Messi també va ser molt especial durant els molts anys que van jugar junts. Iniesta no només serà recordat pel gol a la final de Sud-àfrica, sinó també pel gol aconseguit a Stamford Bridge, on tot va començar.

El gol marcat al camp del Chelsea va fer que el FC Barcelona arribés a la final de Roma, on van ballar al Manchester United per aconseguir la tercera Champions. I també va obrir la porta del sextet. Andrés Iniesta va jugar un total de 759 partits amb el Barça, marcant 66 gols i aconseguint 39 títols.

El de Fuentealbilla és tota una llegenda del FC Barcelona, i no serà fàcil que algú pugui ocupar el seu lloc. Tanmateix, encara que Iniesta és únic, Flick ha assenyalat un jugador que recorda molt al manxec. Els punts en comú són evidents i la seva qualitat també: parlem de Pedri.

Pedri, el nou Andrés Iniesta

Flick li ha canviat la cara al Barça: ara és un equip amb un potencial ofensiu destacat i amb una medul·lar excel·lent on sobresurt, dia rere dia, Pedri. El '8' és el líder del vestidor controlant perfectament el temps i l'espai al terreny de joc. Jugador talentós, amb una visió de joc portentosa, recorda en cadascun dels seus moviments a la llegenda d'Andrés Iniesta.

La seva visió perifèrica per als passis interiors és una altra de les seves grans virtuts. Assisteix com ningú i els seus passis filtrats a l'espai es converteixen en mig gol cada vegada que els realitza. Pedri és l'autèntic líder del Barça i el millor jugador, el que ha portat a Flick a parlar sobre la seva figura.

Flick es rendeix davant Pedri

Pedri està tenint un gran rendiment aquesta temporada sota les ordres de Flick. Porta disputats 36 partits en les quatre competicions amb un total de 2.793 minuts. I, en aquest sentit, el tècnic alemany no ha dubtat mai a parlar de la gran qualitat del migcampista canari, a qui considera un dels millors en la seva posició.

Flick destacava el següent de Pedri en roda de premsa recent: "No vull dir gaire sobre Pedri perquè és evidentment un jugador impressionant. En la seva posició és un dels millors, claríssim, gaudeix molt jugant a futbol". Les comparacions són odioses, però no hi ha dubte que Pedri recorda molt a Andrés Iniesta amb la seva gran visió de joc, talent i qualitat.