El futbol espanyol viu dies de molt de caos i enrenou per culpa de les constants polèmiques arbitrals, que s'han accentuat amb la carta del Real Madrid publicada fa alguns dies. De fet, la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) es planteja un canvi dràstic en la direcció del CTA, que està liderada per l'andalús Medina Cantalejo i per Clos Gómez. Un dels noms que ja ha tret el cap és el de Mateu Lahoz, àrbitre valencià ja retirat que passaria a liderar el CTA amb l'objectiu de posar pau.

El Barça veu aquest possible canvi com un clar favor al Real Madrid, club blanc que vol canviar la forma d'arbitrar a Espanya i que proposa canvis molt radicals. Arran del 'Caso Negreira', l'entorn del Real Madrid considera que LaLiga EA Sports "està podrida" i que cal una gran neteja perquè la competició sigui justa. El Barça insisteix que tot es tracta d'una campanya mediàtica, però el club culer ja sap que Mateu Lahoz té molts números d'entrar a dirigir el CTA espanyol.

A més de Medina Cantalejo, Clos Gómez, actual cap del VAR, també abandonaria l'estament arbitral per deixar pas a un altre nom que encara no ha estat revelat de forma oficiosa.Per al club blanc qualsevol canvi millora a Medina Cantalejo i a Clos Gómez, dos exàrbitres que no donen cap seguretat al Real Madrid. Per part del Barça, consideren que l'entrada de Mateu Lahoz seria una provocació en tota regla: "Seria una bogeria que el Madrid provoqués canvis a aquestes altures de curs", asseguren.

Oficial, Mateu Lahoz treu el cap al CTA i el Barça respon: 'Quina bogeria és...'

Després de tancar la seva etapa com a àrbitre en el passat Mundial de Qatar, Mateu Lahoz va deixar de ser col·legiat i es va convertir en analista arbitral: va aparèixer en mitjans de ràdio i televisió. Ara, Mateu Lahoz podria allunyar-se d'aquest paper per passar a liderar el CTA, ocupant així el lloc del tocat Medina Cantalejo, que porta mesos en el punt de mira.

Dins de l'entitat madridista segueixen defensant una regeneració total dins de l'estament arbitral, mentre que el Barça considera que també ha estat perjudicat en diverses jornades per errors purament humans. Diversos mitjans de comunicació asseguren que Mateu Lahoz serà el pròxim president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, cosa que s'ha desmentit des de la RFEF.

El Barça no espera canvis d'última hora, però estarà atent al que passi amb Lahoz, àrbitre que, en les transmissions, ha demostrat tenir una visió polaritzada dels fets.