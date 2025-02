Ni Marc Cucurella ni Alphonso Davies: Flick li roba al Liverpool, ve al Barça

Barça i Liverpool són, sense cap mena de dubte, els dos equips més en forma d'Europa i, per tant, estan acaparant un gran nombre de mirades durant la present temporada. Catalans i anglesos no només competeixen dins del terreny de joc, també ho fan en un mercat de fitxatges que serà tan clau com complicat per al Barça de Hansi Flick. El Barça necessita reforçar algunes posicions i Hansi Flick ha decidit intervenir de forma directa per accelerar processos: convenç una jove perla, adeu Liverpool per fitxar pel Barça.

El Barça de Joan Laporta segueix treballant per arrencar amb nota el mercat de fitxatges d'estiu, que podria ser important perquè Hansi Flick comptés amb un nou prometedor lateral. La prioritat de l'entrenador alemany era Alphonso Davies, actual lateral titular del Bayern, però el Barça té clar que el seu fitxatge ja és impossible després de la seva nova renovació.

Alejandro Balde, lateral esquerre del Barça, va renovar el seu contracte amb el club culer fins al juny de 2028, però la veritat és que Hansi Flick ja li busca reemplaçament per a aquest estiu. El rendiment d'Alejandro Balde no està sent dolent, però el Barça confirma que busca que tingui més competència perquè, d'aquesta manera, l'espanyol elevi una mica el seu nivell. El fitxatge de Hansi Flick permetrà que el Barça s'oblidi de grans noms com Cucurella o Alphonso Davies: adeu al Liverpool, està tot confirmat.

Alejandro Balde és el lateral esquerre titular del Barça, però això no implica que el club culer no li busqui relleu. De fet, Hansi Flick va parlar amb Joan Laporta i va decidir que era el moment d'acudir al mercat de fitxatges per tancar l'arribada d'un prometedor lateral: adeu al Liverpool. Fem referència a Jofre Torrents, lateral esquerre del Juvenil A del Barça que, llevat de sorpresa, renovarà i dirà adeu al Liverpool: farà la pretemporada amb el primer equip de Flick.