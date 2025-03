Ja és oficial, deixa tirat el Barça: el nen mimat de Hansi Flick tria el Bayern

Hansi Flick és un home amb les idees molt clares i no deixa que ningú es fiqui en els seus plans. De fet, no li ha fet por asseure segons quins jugadors quan no han donat la talla. Encara que l'entorn del club estigui més o menys conforme, Flick no es casa amb ningú.

El FC Barcelona s'està recuperant dels seus problemes financers i ja comença a plantejar-se possibles fitxatges de cara al pròxim mercat. Encara que hi ha opcions que encara estan fora del seu abast, Hansi Flick té diverses peticions interessants. Una d'elles, la qual semblava estar cada vegada més a prop de l'entitat catalana, ha triat el Bayern de Munic.

Hansi Flick es queda sense el seu major desig

Hansi Flick va arribar fa uns mesos a la banqueta del Barça i tot ha anat a millor des d'aquell moment. La directiva va apostar per l'alemany, que estava sense equip en aquell moment després de tenir poc èxit amb la seva selecció. Part de l'afició desconfiava del tècnic pel fet de no aconseguir triomfar amb la selecció d'Alemanya, però ha demostrat que pot guanyar.

El Barça estava perdent la seva identitat i no anava en la direcció correcta fins a l'arribada de Hansi Flick. Es va destituir Xavi Hernández de males maneres, però el català no li guarda rancor al club. De fet, es va reunir amb Flick per facilitar-li la feina quan va arribar i van compartir una fotografia junts.

Ara els de la Ciutat Comtal estan en el seu millor moment i els resultats en lliga i Champions són molt favorables. Per seguir en aquesta línia, Hansi Flick pensava en un gran defensa per facilitar la rotació quan fos necessària. Per desgràcia, el Bayern de Munic s'ha sortit amb la seva i ha frustrat tots els plans.

El fitxatge frustrat de Hansi Flick

Hansi Flick volia incorporar a Alphonso Davies, però el canadenc ha renovat fa poc amb el Bayern de Munic fins al 2030. El seu anterior contracte era fins al 2025 i podria haver arribat en qualitat d'agent lliure. Hauria servit per donar-li descans a Alejandro Balde, qui ho està jugant pràcticament tot, però no podrà ser.

Finalment, Hansi Flick no tindrà l'opció d'incorporar a Alphonso Davies, així que haurà de pensar en un altre defensor. És molt probable que durant els pròxims mesos es comencin a escoltar més noms en els despatxos de les altes esferes de la Ciutat Comtal. De moment, Balde i Gerard Martín seran els encarregats de defensar la banda esquerra del Barça.