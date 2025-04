Més problemes per a Marc Casadó, apareix un nou pivot al Barça: 'És molt bo'

Marc Casadó ha estat la gran revelació del Barça sota les ordres de Hansi Flick. El que va començar com una pretemporada prometedora, va acabar per assegurar-li un lloc en el primer equip. Casadó ha captat l'atenció del panorama futbolístic gràcies a la seva meteòrica evolució.

La temporada passada, tot i anar convocat en la majoria de partits, Xavi Hernández gairebé no li va donar oportunitats. Marc Casadó ha sabut guanyar-se la confiança del tècnic alemany amb les seves magnífiques actuacions demostrant tot el seu talent. La seva capacitat per pressionar, la seva excel·lent col·locació i la seva fluïdesa per treure la pilota han estat claus en l'esquema de Flick.

El seu gran rendiment li ha valgut per debutar amb la Selecció Espanyola. No obstant això, el que semblava una temporada per emmarcar, s'ha anat torçant en els últims temps. El retorn a escena de Frenkie de Jong, la seva recent lesió i l'aparició d'un nou pivot compliquen tremendament el seu futur al Barça.

Marc Casadó, necessari

Marc Casadó ha estat clau en l'estructura defensiva del Barça per les seves intercepcions i recuperacions. Casadó és un dels millors recuperadors de l'equip i el vuitè a la Lliga amb una mitjana de 4,5 recuperacions per partit. A més, el canterà destaca en les cobertures als laterals i als centrals, desplaçant-se lleugerament per protegir espais entre línies.

La seva versatilitat tàctica és una altra de les seves millors característiques del joc, adaptant-se a situacions de replegament i alta pressió. Té una intensitat i agressivitat limitades que li permeten evitar faltes i targetes innecessàries. Sens dubte, Marc Casadó és imprescindible per al FC Barcelona, però Flick podria reduir notablement els seus minuts de joc la pròxima temporada si aposta per retardar a Gavi de manera definitiva.

Gavi se suma a la festa de la medul·lar culé

Malgrat la gran temporada de Marc Casadó, el seu futur al Barça s'ha complicat. Flick confia plenament en Frenkie de Jong com a primera opció. Però a més, un altre que està apareixent en escena és Gavi, que està recuperant la seva millor versió jugant en el doble pivot.

Gavi, després de la lesió de Marc Casadó, està actuant últimament en aquesta posició per donar descans a Frenkie de Jong. Una posició que agrada a l'andalús, que fins i tot s'ha manifestat públicament sobre aquest tema: "puc jugar de '6' o en el doble pivot", ha dit recentment. La polivalència de Gavi agrada a Flick, l'andalús ha demostrat que pot jugar en qualsevol posició en la medul·lar.

D'aquesta manera, l'escenari per a Marc Casadó es complica, ja que a més de Gavi i Frenkie, Bernal també estarà recuperat per a la pròxima temporada. Recordem que Bernal va encisar a Flick amb el seu joc, el de Berga ja ha estat assenyalat com el successor natural de Sergio Busquets. La competència és cada vegada més severa, i especialment en la medul·lar.